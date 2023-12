Chenoa se deslengua como nunca sobre su ruptura y aclara su situación sentimental

Hace unas semanas el programa ‘Fiesta’ anunciaba la separación de Chenoa y su marido, Miguel Sánchez Encinas, habían decidido poner fin a su relación un año y medio después de su boda. Esta noticia coincidía con un excelente momento profesional para la cantante, pues está recibiendo muy buenas críticas como presentadora de ‘OT 2023′ en Amazon Prime Video.

Desde entonces, a Chenoa no han parado de preguntarle por la calle o a su llegada al aeropuerto por su separación. Pero ha sido este viernes cuando la cantante y presentadora optaba por tomarse con humor la ruptura de su matrimonio como ya hiciera en el pasado con el tema del chándal con el que apareció llorando ante la prensa para confirmar su ruptura con David Bisbal.

Así, Chenoa no dudaba en ironizar sobre su situación sentimental durante el último programa de ‘Tómatelo menos en serio’, el programa que ella misma presenta en el late night de Europa FM. La cantante y sus colaboradores hablaban abiertamente de los planes de los que están más orgullosos. Ante esto, la presentadora se echaba a reír. Y uno de sus compañeros no se cortó al preguntarle si estaba pensando en su boda.

Chenoa bromea con el fin de su matrimonio: «Me salió fatal»

Sin poder parar de reír, la artista contestó que no, aunque su enlace con el urólogo podría ser uno de esos eventos. «Me lo curré un montón, te lo digo en serio», decía ante las carcajadas de todos los presentes. «Me acabo de acordar de mi boda», añadió, mientras se reía. En ese momento, la invitada del programa, Claudia Traisac, le preguntaba si seguía casada. Una pregunta que descolocaba por completo a la presentadora, que respondía con total sinceridad: «No, me salió fatal».

Desde que saliera a la luz la noticia de la separación entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, los rumores sobre los motivos de la misma no han cesado. Según se dijo en aquel momento, la ruptura se debió a la incompatibilidad profesional entre ambos. Eso sí, el fin de la relación se ha producido en buenos términos y no hay ningún tipo de mal rollo entre ellos.

La pareja se casó en el verano de 2022 en una romántica boda celebrada en Mallorca. Un enlace marcado por la polémica debido a la sonada ausencia de algunos de los concursantes de ‘OT 1’ como Rosa López, que se mostró muy dolida y enfadada con la que consideraba su amiga.