Karina destapa toda la verdad sobre su polémica salida de ‘GH VIP’ y desvela su ganador

Mucho se ha especulado sobre los motivos que habrían llevado a Karina a abandonar, voluntariamente, ‘GH VIP 8‘. El rumor que cobraba más peso es que la cantante está preparando, junto a su exmarido, un musical sobre su vida que se estrenará en enero. Esa habría sido la causa principal de su salida de la casa de Guadalix a las pocas semanas de entrar.

Ahora, semanas después de aquel polémico abandono, Karina ha concedido una entrevista a la revista ‘Pronto’ en la que desvela, por fin, toda la verdad sobre su salida de ‘GH VIP’. Según la artista, «echaba demasiado de menos a mi familia, mi casa y mis cosas. No aguantaba más y lo pasaba muy mal. Por eso decidí salir de la casa».

También se ha especulado mucho sobre si habría tenido que pagar la multa de rigor impuesta a todos los concursantes que abandonan de forma voluntaria. «Llegamos a un acuerdo, tuvieron en cuenta mi edad y entendieron mi actitud. Yo quería vivir una nueva experiencia, pero no me encontraba bien allí dentro», reconoce al citado medio de comunicación.

Karina desvela quién es su favorito para ganar ‘GH VIP 8’

Al ser preguntada por su favorito, o favorita, para hacerse con el triunfo, Karina lo tiene claro: «Me gusta Laura Bozzo, que tiene setenta y tantos años y lo está haciendo muy bien. Aunque no veo a nadie muy notorio». En estos momentos, ella está volcada en el musical ‘Soy Karina’, en el que trabaja codo con codo con su exmarido y padre de su hija mayor, Carlos Manuel Díaz Hidalgo. El espectáculo nos descubrirá a Maribel Llaudes, la mujer que hay detrás de la artista.

Este nuevo proyecto, que se estrenará en enero, la tiene «muy ilusionada»: «Quiero que el público conozca a fondo mi vida. Si tengo que hacer un balance de mi existencia, siempre primará lo positivo. Pero en el espectáculo se verán mis luces y mis sombras, anécdotas y algunas sorpresas».

Y es que, tal y como reconoce ella misma: «Desde que empecé en Instagram renací de mis cenizas y me siento con muchas fuerzas para mostrar a la gente cómo me siento ahora. He sido una persona valiente, pocas veces me he achicado ante la adversidad y he tirado hacia adelante con todas mis fuerzas». Según Karina, «la única manera de afrontar los vaivenes de la vida», es «con esperanza, valor e, incluso, humor», sentencia.