Josie traiciona a TVE y ficha por sorpresa en Telecinco para su próximo gran formato

En 2024 el baile volverá a la televisión por todo lo alto con doble talent. Por un lado, TVE prepara ‘Baila como puedas’, un nuevo programa con Anne Igartiburu al estilo ‘¡ira quién baila!’ y por otro, Telecinco recuperará ‘Bailando con las estrellas’. Una guerra que ha provocado además que ambos espacios hayan luchado por el fichaje de Josie.

Y es que el hecho de que tanto Telecinco como TVE estén trabajando en paralelo en la producción de sus dos formatos de baile está provocando que Zeppelin TV y Bulldog TV, las productoras que se encargarán de ambos espacios estén luchando por cerrar los fichajes de los mismos concursantes.

Eso es precisamente lo que ha sucedido con Josie. El estilista de Cristina Pedroche en las Campanadas de Atresmedia y colaborador de ‘Zapeando’ ha jugado a dos bandas al negociar tanto con ‘Baila como puedas’ como con ‘Bailando con las estrellas’.

Según avanza Yotele, Josie decidió aceptar la propuesta de TVE y convertirse en uno de los concursantes de ‘Bailando como puedas’ rechazando así la oferta de Telecinco. Sin embargo, cuando ya le había dado su ok a Zeppelin TV, el estilista ha optado a última hora por fichar por ‘Bailando con las estrellas’ dando así el salto a Telecinco.

Este cambio de última hora de Josie ha generado un gran malestar en la dirección de TVE, cadena para la que el estilista ha trabajado en los últimos años como concursante de ‘MasterChef Celebrity’ así como invitado en las diferentes ediciones del talent de cocina así como en ‘Maestros de la costura’.

Todo ello mientras Josie es además un rostro habitual de Atresmedia como colaborador de ‘Zapeando’. De hecho, el estilista será el encargado de conducir las preuvas de Neox junto a Valeria Ros el próximo sábado 30 de diciembre justo después del especial de ‘El club de la comedia’ dentro de ‘Feliz Año Neox’. No obstante, cabe señalar que el estilista al que vimos en ‘Tu cara me suena’ no tiene contrato de cadena.

Con el fichaje de Josie, ‘Bailando con las estrellas’ sigue sumando nombres a su casting en el que ya están confirmados Miguel Torres, Mala Rodríguez y Elena Tablada. Junto a ellos también han sonado otros fichajes como Ágatha Ruiz de la Prada y Pocholo Martínez Bordiú.