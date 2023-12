Josep Pedrerol llama «enemiga» a Sonsoles tras robarle a un histórico de ‘El Chiringuito’

‘El Chiringuito’ se despide de uno de sus colaboradores más conocidos de forma inesperada. Josep Pedrerol anunció durante la madrugada del viernes la salida de uno de los rostros habituales en el programa tras 13 años en él. La ‘culpable’ de esta repentina baja ha sido Sonsoles Ónega. Uno de sus rostros más históricos inicia una nueva etapa como colaborador fijo de ‘Y ahora Sonsoles’.

Después de 13 años en ‘El Chiringuito’, Josep Pedrerol anunció este viernes de madrugada a todos los seguidores del programa, que Edu del Val se despedía del formato. «Del Val, ¿te despides hoy, no?», preguntó el presentador a su compañero nada más comenzar el programa. El colaborador era el ‘sampler’ del programa, es decir, quien ponía la ambientación futbolera en el espacio de Mega.

El ‘robo’ de Sonsoles Ónega a Josep Pedrerol

Josep Pedrerol y Edu del Val en ‘El Chiringuito’

La amistad de Del Val y Pedrerol se remonta a su etapa en el programa de Intereconomía, ‘Punto y Pelota’. Desde entonces, han estado unidos por ‘El Chiringuito’ durante mas de una década, que ahora llega a su fin. «Te has hecho mayor aquí, ¿eh?», bromeó el periodista, que más tarde reveló la verdadera razón de la forzosa salida de su colaborador.

«Pásatelo bien esta noche. Esta es tu casa. Te vas con la enemiga«, reveló Josep Pedrerol, que dejó en intriga a todos los espectadores por saber cuál era la nueva aventura de Edu del Val fuera del programa deportivo. Más tarde, el presentador reveló finalmente que el próximo destino de su compañero era de la mano de Sonsoles Ónega en el magacín de Antena 3.

Tras revelar que uno de los rostros más antiguos del programa iba a convertirse en colaborador fijo en las tardes de Antena 3, solo quedaba una tarea pendiente para Edu del Val. Su última misión fue enseñar a Brando, su sustituto en el programa. «Ha aprendido bastante rápido. En una semana lo tenía», explicó el nuevo fichaje de Sonsoles Ónega.

El programa lo despidió con un emotivo vídeo en el que recogieron sus mejores momentos en el programa. Edu del Val se emocionó entonces, y dedicó un bonito mensaje de despedida a su presentador. «He aprendido todo de ti. Has sido un buen profesor. Confiaste en mí desde el primer momento. Han pasado 13 años… y ahora a volar», confesó del Val a Pedrerol. «Has sido muy importante aquí. Cuando no estabas, lo que sonaba era otra cosa», le respondió el presentador, para finalizar la despedida.