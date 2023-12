Jorge Javier Vázquez da sopas con honda a Tamara Falcó con lo que publica ahora de ella

Jorge Javier Vázquez no ha perdido el tiempo después de sus vacaciones para retomar su blog de ‘Lecturas’. Esta vez ha sido el turno del nuevo reality show de Isabel Preysler en Disney+. El estreno de este nuevo formato ha sido la oportunidad perfecta para cargar contra su hija, Tamara Falcó. El presentador no se ha cortado y ha cargado duramente contra la participación de la hija de la Presyler en ‘El Hormiguero’.

Después de sus vacaciones en Brasil, lo primero que el antiguo presentador de ‘Sálvame’ ha hecho es suscribirse a Disney+ para comentar lo más nuevo de Isabel Presyler. En su nueva aventura para la plataforma, la anfitriona por excelencia enseña cómo se prepara de cara a la navidad. Y aunque los secretos de la diva han sido una delicia para Jorge Javier, él ha querido ir directamente a por su hija, sin reparos.

El ataque de Jorge Javier a Tamara Falcó

«Confieso que soy muy consumidor de realities. Es el género que más me atrae», explicó el periodista nada más empezar su entrada para el blog. Sin embargo, no hay que avanzar mucho más en su reseña del reality para encontrar el primer zasca a la hija de Isabel Preysler. «Tanto es así que me he tragado varias veces el de Tamara Falcó, que no es de los mejores. Y estoy siendo comedido», advirtió Jorge Javier Vázquez.

A raíz de esto, aseguró haber visto ‘Tamara Falcó: la marquesa’, sin demasiado interés. «Estando tumbado en el sofá de mi casa, me he puesto un capítulo al azar y me he quedado embobado frente al televisor con cara de vaca viendo pasar un tren. Mano de santo. Para mí es como meditar«, expresó el comunicador.

«La pena es que el reality lleve ya tiempo grabado porque me hubiera gustado ver cómo en esa cena de Navidad la troupe Preysler al completo opina sin cortapisas sobre los grandes temas«, apuntó Jorge Javier Vázquez. Insistió en que le habría encantado disfrutar de un debate de la Presyler sobre la amnistía o las manifestaciones en la calle Ferraz. Ahí fue cuando volvió a Tamara Falcó, que toca todos estos temas en ‘El Hormiguero’.

Tamara Falcó con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’.

«Ahora que lo pienso, sobre casi todo ello se ha manifestado ya en ‘El hormiguero’ Tamara Falcó, elevando el término ‘cuñadismo’ a dimensiones absolutamente estratosféricas. Inalcanzables. Insoportables, incluso», sentenció el periodista, implacable contra la hija de Presyler. El comunicador no pudo evitar echar por tierra las intervenciones de Tamara en el programa de Antena 3, donde opina sobre política.

«Pero fíjate que ahora mismo me dan a elegir entre un after o ver una cena con la Preysler, Íñigo Onieva o Fernando Verdasco hablando de Puigdemont y paso del after», bromeó Jorge Javier Vázquez para zanjar el asunto. Así, aunque el comunicador dio un repaso bastante generoso al nuevo reality, no dejó títere con cabeza cuando tuvo que hablar de la hija más mediática de Isabel Preysler.