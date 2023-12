Jessica Bueno encubre así la drástica decisión tomada por su novio tras salir de ‘GH VIP’

Jessica Bueno se convertía el pasado jueves en la última expulsada de ‘GH VIP 8’. Desde entonces uno de los temas más comentados es si sigue o no con su novio, Pablo Marqués, después de ser testigos de la relación tan cercana que tuvo con Luitingo dentro de la casa de Guadalix.

La modelo no quiso confirmar si la relación seguía adelante o si, por el contrato, habían roto. «Los que me conocéis sabéis que no me gusta hablar de mi vida sentimental. Entré en este concurso para que se me conociera un poco más y no de con quien estoy. Yo he hablado de Pablo, pero por eso ahora que no estoy dentro decido que él no ha sido concursante de ‘GH’ y que merece tener su privacidad. Esto es una cosa que forma parte de nuestra intimidad y no me siento cómoda hablando de eso», ha explicado la última expulsada.

Lo que sí quiso dejar claro es que con el cantante, nada de nada: «Luis es mi amigo». Además, aseguró que «aunque no tuviera pareja, seguiría siendo así». Sin embargo, esta aclaración no dejó conforme a Ion Aramendi, quien le preguntó directamente por el motivo por el cual su novio había borrado las fotos que tenía junto a ella en su perfil de Instagram.

El enfado de Jessica Bueno por cómo se ha enfocado su concurso

Jessica Bueno le dio la siguiente explicación: «Cuando empecé con Pablo, la prensa le dio mucha importancia a si tenía un nuevo novio. Por eso decidí que lo mejor era mantenerlo en privado y borramos las fotos». Asimismo también recordó que en su perfil «nunca hubo fotos de los dos».

Por parte de Pablo, sin embargo, sí hubo fotos durante la estancia de Jessica en la casa de Guadalix. «Él subió fotos apoyándome. Pero como ya estoy fuera no hacen falta», justificó la ex de Kiko Rivera el hecho de que su novio eliminara todas las instantáneas junto a ella.

Por otro lado, Jessica Bueno también se quejó sobre cómo se ha enfocado su concurso. «Quiero que os fijéis en cómo soy como persona, con los demás y cómo me he volcado en el concurso; no en si estoy enamorada o no de otro», ha sentenciado la modelo, visiblemente molesta.