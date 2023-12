Filtrado el descomunal sueldo que Cristina Pedroche cobraría por dar las Campanadas

Cristina Pedroche ya lo tiene todo listo para, un año más, ponerse al frente de las Campanadas de Antena 3. El próximo 31 de diciembre, la presentadora estará junto a Alberto Chicote en la madrileña Puerta del Sol para decir adiós al 2023 y dar la bienvenida al 2024. Este, además, será un año muy especial para ella, pues serán sus primeras Campanadas como madre de la pequeña Laia.

Hace unos días, la colaboradora dio en ‘Zapeando’ algunos detalles acerca del modelito con el que nos sorprenderá el 31 de diciembre. Y también habló sobre el sueldo que cobrará por presentar las Campanadas, dejando claro que «tengo un contrato de cadena y todos los detalles están incluidos ahí. No puedo proporcionar más información».

Pero, según recoge La Razón, se estima que Cristina Pedroche cobraría la astronómica cifra de 60.000 euros por tomarse las uvas en directo desde la Puerta del Sol. Este 2023 se cumplen diez años desde que diera sus primeras Campanadas. Aunque tal y como reconoce ella misma, siente «el mismo orgulloso, entusiasmo y alegría que la primera vez. Es algo que nunca imaginé».

«Cada año me propongo que debe ser el mejor, y estoy segura de que este año lo lograremos», aseguró. Respecto al outfit que lucirá en una noche tan especial, no quiso entrar en muchos detalles, pero sí que explicó en ‘Zapeando’ que «es de un color que nunca he usado». Además, desveló que su hija ya había visto el vestido, algo que la emocionó más todavía.

Cristina Pedroche comparte su nerviosismo a días de las Campanadas

La propia Cristina Pedroche ha sido la encargada de compartir las fotos promocionales de las Campanadas. Junto a ellas, un texto en el que comenta cómo se encuentra a escasos 13 días de la fecha marcada en rojo en su calendario. «Un año más por estas fechas ya estoy muy nerviosa. Es verdad que este año lo estoy haciendo más. Necesito que todo salga bien. Eso no quiere decir que cuente con que el vestido y la propuesta os guste a todos, ya sé que eso es imposible», ha comenzado escribiendo en su perfil de Instagram.

«Para mí triunfar esa noche es salir de la Puerta del Sol con la cabeza bien alta sabiendo que lo he dado todo, orgullosa por mi trabajo y por mi equipo. Eso es lo único que necesito, aunque reconozco que este año el vestido es taaaaaaan especial que lo mismo sí que os gusta a todos. No queda nada… y muy muy pronto más pistas y sorpresas», concluye la presentadora, deseando ya que llegue el gran día.