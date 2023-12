Emma García tiene que parar a Aurelio Manzano tras lo que sentencia de Ángel Cristo

Ángel Cristo se sentó en el plató de ‘De Viernes‘ y tuvo para todos. En primer lugar, para su madre, Bárbara Rey, a la que acusó de haberle destrozado la vida en unos términos fulminantes que están dando mucho que hablar. Pero también respondió a los colaboradores de Telecinco que han puesto en solfa su testimonio en los últimos días. Entre ellos, Aurelio Manzano.

El tertuliano de ‘Fiesta‘ ha tratado de echar por tierra el relato de Ángel de arriba a abajo en cada una de sus intervenciones. Se ha posicionado ciegamente con la vedette y ha desacreditado cada confesión que ha hecho su hijo en el nuevo programa de corazón de Telecinco.

Pues bien, Ángel Cristo, en respuesta, tuvo unas palabras duras para Aurelio Manzano en ‘De Viernes’. Apenas le dedicó unos segundos, pero le puso en su sitio con una réplica lapidaria. «A Aurelio Manzano yo le enciendo un mechero y se cree que es magia. Qué voy a decir de él», respondió con desdén. Un fragmento que se ha recopilado en ‘Fiesta’ frente al colaborador.

Al escucharlo, se ha dirigido a él con un guantazo implacable: «Hay algo en lo que tienes razón. Yo de pequeño, Angelito, pensaba que esto era magia, es verdad, pero la gente crece y madura y la gente ve el mundo de una manera diferente menos tú, que al parecer no has madurado en nada. Te voy a decir una cosa: yo sigo usando este mecherito que usaba de pequeño, pero ahora lo uso para las hogueras y en la próxima hoguera, en la de San Juan, te prometo que lo voy a usar para prender tus mentiras de ayer, tus palabras de ayer, tus eufemismos de ayer, ese veneno en contra de tu madre. ¿Y sabes qué? Voy a pedirle a este fuego maravilloso que te dé un poquito de ternura en ese corazón».

«Estáis hablando de mentiras, pero yo no sé a qué mentiras os referís. Él ha contado una historia, su verdad y su dolor y me gustaría que se hablara de esas mentiras», ha pedido Emma García. «La mayor mentira del mundo, que lo dice su madre, es que él hizo las fotos a rey», ha contestado Aurelio Manzano. «No podemos dar por bueno solo lo que dice Bárbara Rey porque entonces qué hacemos, ¿es verdad lo que dice Bárbara y es mentira lo que dice Ángel Cristo?», le ha confrontado Marisa Martín Blázquez.

«¿Él puede demostrar que hizo las fotos?», ha cuestionado él. ¿Acaso ha demostrado Bárbara que no? En ese momento, Emma García ha entrado en escena nuevamente y le ha parado los pies asegurando que esa parte del testimonio de Ángel sí se la cree: «De todo lo que ha contado, yo esto me lo creo, que ha hecho las fotos me lo creo».