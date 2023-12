El hijo de Concha Velasco impresiona con lo que le hizo Sonsoles antes de morir su madre

El público aún llora la pérdida de Concha Velasco, que falleció el pasado sábado 2 de diciembre. Este lunes, ‘Y ahora Sonsoles’ conectó en directo con el hijo de la artista para brindarle apoyo en estos momentos tan difíciles. Manuel Velasco intervino en el programa de Sonsoles Ónega vía telefónica para abordar la memoria de su madre tras su fallecimiento. Sin embargo, el hijo de la ‘chica yeyé’ tenía aún los sentimientos a flor de piel y no se pudo contener.

La muerte de su madre ha provocado en Manuel «una montaña rusa emocional», así lo aseguró el hijo de la actriz en el programa de Antena 3. «Yo he enterrado a dos padres. Enterré a Paco Marsó, que fue un hombre maravilloso y no llevó a la ruina a nadie», apuntó Velasco. Aún así, asegura que está preparado para lo peor. «Ya sé que al enterrar a un padre y a una madre pasas un shock, pero luego llega el bajón emocional, y sé que me va a llegar en Navidad«, explicó el hijo de la artista.

Sonsoles Ónega le preguntó entonces si ella era consciente en sus últimos momentos del inmenso amor que recibía del público. Fue entonces cuando compartió una historia relacionada con el programa que ocurrió la semana pasada, durante el 84 cumpleaños de la artista en la residencia. «Voy a contar esto y voy a acabar llorando«, adelantó el hijo de Concha Velasco antes de sincerarse.

La confesión del hijo de Concha Velasco a Sonsoles Ónega: «Fue viendo tu programa»

«El día de su cumpleaños, el miércoles, tu reportero me dio el ramo de flores sobre las 15.30 horas, pero no emitisteis esto hasta las 18.00 horas, por lo que estaba un poco enfadada«, confesó Manuel a la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’. Aseguró entonces que uno de los últimos momentos felices de la cantante fue cuando vio la conexión en directo del programa con su cumpleaños.

«La última vez que yo la he visto bien de verdad fue viendo en la tele esa conexión con Luis García Temprano», confesó el hijo de Concha Velasco, que se encontraba muy emocionado al hablar de su madre. Poco después de esta confesión de Manuel, que pilló desprevenida a Sonsoles Ónega, finalizó la conexión en directo. Con esas emotivas palabras de Manuel Velasco, el mundo del arte y la comunicación sigue llorando la pérdida de uno de los mayores mitos de la cultura española.