El durísimo varapalo que sacude la vida de Gema Aldón por completo: «Duele lo más grande»

Gema Aldón termina el 2023 soltera. Y es que, tal y como ha desvelado ella misma durante un directo con sus seguidores de Instagram, ha roto con su novio, Andrés. La hija de Ana María Aldón está totalmente destrozada por el fin de su relación, que terminó hace tres semanas.

La exconcursante de ‘Supervivientes 2023’ ha reflexionado sobre el motivo de la ruptura y sobre su estado anímico tras este duro varapalo. Gema Aldón conoció a Andrés mientras hacía las prácticas en la empresa en la que trabajaban y durante su estancia en Honduras no dejó de hablar de él.

«Yo lo daba todo por ese hombre», ha reconocido la joven a sus seguidores de Instagram, con los que se ha desahogado sobre este difícil momento que atraviesa. Aunque ha admitido que «no me gusta hablar de esto…», ha acabado explayándose largo y tendido.

Gema Aldón: «El amor de nuestra vida somos nosotros mismos»

Gema Aldón tiene claro que, tarde o temprano, remontará: «La vida da muchas vueltas. No te puedes encerrar a llorar por una sola persona cuando no sabes lo que puede pasar mañana, aunque esto duela lo más grande. Hay que dejar que pase el tiempo. Llevo intentando remontar dos o tres semanas. Ahora tengo que dejar que la vida siga su curso. No vale aguantar algo que a ti te está haciendo sufrir».

Además, Gema Aldón ha dejado frases tales como «muchas veces se es cuchillo y otra herida» o «el amor de nuestra vida somos nosotros mismos». Y es que, aunque reconoce que «cuesta mucho», tiene claro que «no todos los hombres son iguales. Hay gente que sí valora lo que le das. Pero bueno, los sentimientos pueden cambiar de un día para otro». Aunque ha preferido no entrar en detalles sobre el motivo de la ruptura, deja caer que él podría haber sido el culpable de la misma.