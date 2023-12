El desencuentro de Lydia Lozano con María Eugenia Yagüe por culpa de Ángel Cristo en TVE

Las duras acusaciones de Ángel Cristo contra su madre siguen dando que hablar por tercera semana consecutiva. El conflicto familiar ha llegado hasta ‘Mañaneros’ de TVE, donde sus colaboradores repasaron este lunes las últimas declaraciones del hijo de la vedette. Ante este tipo de información, Lydia Lozano no ha podido mantenerse neutral y ha desvelado todo lo que piensa sobre la pelea madre-hijo.

«Mi hijo ha muerto para mí», ha sido la tajante determinación de Bárbara Rey tras oír las palabras de su hijo en los últimos programas de ‘¡De Viernes!’, que siguen generando titulares semana tras semana. La recién estrenada colaboradora de ‘Mañaneros’, Lydia Lozano, no ha dudado en comentar las intenciones del hijo de la artista detrás de estas declaraciones.

Al inicio del debate, María Eugenia Yagüe quiso romper una lanza a favor de Ángel Cristo Jr. y su inesperada defensa a su padre. «Porque seas una mujer maltratada eso no te lleva camino de la santidad. Puedes serlo como lo fue ella y de una forma tremenda, y no haber sido una buena madre en algunas cosas. Sigo diciendo que lo que me importa es que este chico haya dicho la verdad. Me da igual que haya ido por dinero, lo que importa es que a los 12 o 13 años su madre le encargó hacer fotos de relaciones sexuales de ella con otros hombres y eso a mí me parece que está fatal», empezó diciendo.

Fue entonces cuando Lydia Lozano no pudo evitar contradecir a su compañera y mojarse en el asunto. «Yo estoy impactada, pero mucho más que por tener las fotos del rey o por hablar de chantaje». «No salgo de mi asombro, realmente fue una mujer maltratada, y le faltó decir que ‘se lo merecía’, ese hubiera sido el titular de Ángel Cristo. Es alucinante, pero es que dice que él de niño fue maltratado, porque cuidaba el jardín o daba masajes a su madre», clamó exaltada. «Yo comprendo ahora que diga que su hijo está muerto. Y Bárbara Rey ha podido mentir, hacer montajes, pero yo recuerdo que a pesar de todo ella estuvo en el hospital cuando estaba muy enfermo Ángel Cristo. Y estaba ahí, y no cobró por hacerse fotos en la puerta del hospital o un programa de televisión», continúo explicando.

Pero el rifirrafe entre ambas tertulianas fue a más, y María Eugenia Yagüe le interrumpió. «Esto es mucho lío y mucha contradicción. Entiendo lo que dice él. Tú lo tomas por lo que aparentemente dijo. Pero ella le pide que hable de todo esto y que él está obligado a defenderla. Y luego Ángel Cristo se casó con la persona inadecuada, hay que ser un señor muy especial para casarse con la persona más guapa de este país, que tenía muchos pretendientes, que hacía cine sexy y no quedar un poco tocado…», seguía refutándola.

«No por eso la tiene que pegar», espetó la colaboradora cortando a su compañera de forma fulminante. «Es que es lo que dijo el hijo, y eso fue horroroso», prosiguió la nueva colaboradora de ‘Mañaneros’, condenando las palabras del hijo de la vedette. «Yo lo interpreté de otra manera», le rebatió Yagüe. Pero la antigua colaboradora de ‘Sálvame’ no se quedó ahí.

Lydia Lozano puso en duda el relato de Ángel Cristo y la «presión» que Bárbara Rey habría ejercido sobre este para que hablase bien de ella en televisión. «¿Por qué no ha dicho: ‘me cogieron, me ataron y me llevaron a ese plató’, es que eso es hace dos meses…«, recalcó la periodista. La tertuliana continuó juzgando con dureza los últimos movimientos del hijo de Bárbara Rey ante sus compañeros.

«Me hubiera gustado decir ‘me presionaron, porque mi madre cobraba para que hablase que bonito era el circo’, y ahora va al circo él«, espetó la antigua tertuliana de Telecinco. «Todos no somos iguales», remató María Eugenia. El tema finalmente fue zanjado cuando el presentador, Jorge Cantizano, preguntó a Lydia Lozano por Jorge Javier Vázquez para dar paso a la siguiente sección del programa.