Las redes dictan esta sentencia a Lydia Lozano tras ver su debut en ‘Mañaneros’ de TVE

Lydia Lozano está de vuelta. La periodista tiene nuevo trabajo en televisión tras la cancelación de ‘Sálvame’, el pasado mes de junio. Aunque ya debutó el pasado sábado en ‘Lazos de sangre’, Lydia ha firmado un contrato con la cadena pública para ser colaboradora habitual de ‘Mañaneros‘, el magacín matinal presentado por Jaime Cantizano en La 1 de TVE.

«Como saben, nuestra especialista en sociedad, la mañanera Terelu Campos ha tenido que dejarnos para ir a participar a ‘Bake off: famosos al horno’. Un concurso de repostería. Total que nos hemos quedado sin Terelu. Por eso, hemos iniciado un proceso de selección entre los profesionales más acreditados, una especie de se busca especialista», comenzaba diciendo Cantizano este martes 5 de diciembre.

En el plató habían recreado una especie de sala para hacer entrevistas. Los copresentadores de ‘Mañaneros’, Miriam Moreno y Marc Santandreu eran los encargados de entrevistar a Lydia Lozano. Así se presentaba ella: «Soy Lydia Lozano. He presentado mi curriculum y espero que os haya gustado». Los presentadores eran incapaces de contener la risa, sobre todo Santandreu que no podía ni articular palabra.

Lydia Lozano se incorpora a ‘Mañaneros’

«En mi currículum se ve que en todos los trabajos que he hecho he hablado de sociedad», se defendía la periodista en su entrevista ficticia. Tras preguntarle si llora mucho y hacerle bailar su mítico ‘chuminero’, Jaime Cantizano le presentaba oficialmente como nueva colaboradora del matinal: «Por favor, mañaneros y mañaneras, nuestra nueva especialista de sociedad, Lydia Lozano».

Así ha sido el regreso televisivo de Lydia Lozano en #Mañaneros de TVE tras el fin de #yoveosalvame en Telecinco



pic.twitter.com/gjmmrjovVt — telemagazine (@telemgzn) December 5, 2023

«¡Ay, que he pasado el casting!», exclamaba la nueva incorporación de ‘Mañaneros’. «¿Estás nerviosa?», se interesaba el presentador. Ella reconocía que «me gusta empezar un nuevo programa, una nueva etapa con nervios. Duermo poco de por sí, pero esta noche menos, porque estaba pensando qué iba a pasar. Nunca he estado aquí, cuando vas a un sitio que no conoces te pones nerviosa».

En este primer programa, Lydia Lozano además se ha reencontrado con su excompañera Mercedes Milá, con quién coincidió en Telecinco en el pasado. «Toda la vida juntos, y ahora en La 1», han clamado nada más verse, fundiéndose en un fuerte abrazo.

¡Qué abrazo! 😍



👭 Mercedes Milá y @LydiaLozanoOf se reencuentran en nuestro plató con esta alegría que traspasa la pantalla#Mañaneros5D https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/KcqeI0OoBN — Mañaneros (@MananerosTVE) December 5, 2023

Aplauso unánime al regreso de Lydia a televisión

Lydia Lozano era una de las colaboradoras más queridas de ‘Sálvame’. Por eso, su regreso a la televisión era muy esperado y, a la vista de los comentarios recibidos en X, el debut de la periodista en ‘Mañaneros’ no ha defraudado.

Lydia Lozano en su primera aparición en @MananerosTVE superando su entrevista de selección 🤣❤️#salvesequienpueda #fameafterfame https://t.co/eWa7vdYwpk — PERLAS Y MISERIAS (@PERLASYMISERIAS) December 5, 2023

Mercedes Milá y Lydia Lozano en La 1. LA QUE QUIERES 😍✨ — Bienve (@canalmira) December 5, 2023

Que bien lo esta haciendo todo TVE👏🏽 television de calidad y entretenimiento a la altura de lo que pide la audiencia un 10 de casting de "Bake off famosos al horno" y ahora Jenni Hermoso y Ana Mena en las campanadas mas Lydia Lozano en #mañaneros SI esto SII @rtve 🤩 — Noel Pons (@Dreestyn) December 5, 2023

Lydia Lozano está acostumbrada a un tipo de formato como Sálvame y en #Mañaneros no para de interrumpir a sus compañeros



María Eugenia Yagüe está hasta el coñito 😂😂 — Carlos Merenciano 📺 (@carlesmeren) December 5, 2023

@rtve haciendo volver a la pantalla a Lydia Lozano y anunciando el mismo día a Ana Mena como presentadora de las Campanadas… la televisión pública que se merece España, los españoles y la gente de bien pic.twitter.com/az3ne7d1k3 — Liyo (@liyo_____) December 5, 2023

-Primer dia de Lydia Lozano en #Mañaneros5D

-Presentadora: Lydia ya puedes llorar https://t.co/jVg8dttr5j — Manel Ferrer (@manelferrer) December 5, 2023

Apareció y llenó el plató y la pantalla con su sonrisa. Ojalá empezar el día siempre con su risa. 🧡



¡Lo está haciendo fenomenal! 📺#Mañaneros5D pic.twitter.com/FGGjxDqjBh — Lydia Lozano Fans (@LydiaLozanoFns) December 5, 2023

LydiaLozano eres la👑👑💃💃 — Gloria Menéndez (@gloriamb922) December 5, 2023

Lydia Lozano lo está haciendo fenomenal en Mañaneros. Llena el plató #Mañaneros5D — xiscopolitan (@sanxisco) December 5, 2023

la cámara quiere a Lydia Lozano y Lydia Lozano quiere a la camara #Mañaneros5D — Liyo (@liyo_____) December 5, 2023

Lydia Lozano en mañaneros 👏👏👏👏👏#Mañaneros5D — Helen 🧡🧡 (@azulnoche2704) December 5, 2023

Lydia llena toda la pantalla #Mañaneros5D — Tale 🎄 (@talentista) December 5, 2023