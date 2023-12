Atronador aplauso al ‘Telediario’ de TVE por su despedida con Lola Herrera a 2023: «Joya audiovisual»

Ya es tradición que los ‘Telediarios’ de TVE despidan el año con un corto a modo de resumen recopilando todo lo que ha sucedido durante este año que nos deja. Fue en 2019 cuando Carlos del Amor nos sorprendió con una pieza audiovisual exquisita con José Sacristán. Desde entonces, es una cita que se ha vuelto ineludible cada Nochevieja.

En 2020 fue Jose Coronado quien tomó el relevo dando vida al que fue el peor año de nuestras vidas con la pandemia. Un año después, la encargada de interpretar al 2021 fue Blanca Portillo. Y el año pasado, el actor Luis Tosar se metió en la piel de 2022. Este año, para dar vida a 2023, el ‘Telediario’ ha escogido a otra inconmensurable de la interpretación como Lola Herrera.

Los primeros años este resumen del ‘Telediario’ de TVE creado por Carlos del Amor apostó por hacerlos en un teatro. Ya el año pasado, nos trasladó al Museo Reina Sofía frente al Guernica; y en esta ocasión han vuelto a dicho museo además de al Teatro Real y el Instituto de Patrimonio Cultural Español.

Pero Lola Herrera no ha estado sola en este cortometraje del ‘Telediario’, y es que este año también han participado algunos protagonistas del año como la campeona del mundo Olga Carmona y la banda Arde Bogotá o Imanol Arias y Ana Duato con guiño al final de ‘Cuéntame’ y Ramón García con su regreso a las Campanadas. Además, Javier Gutiérrez ha hecho un papel especial dando vida al empleado de mudanzas encargado de trasladar las noticias vividas hasta el Instituto de Patrimonio Cultural Español, donde Lola hace el balance de este 2023.

Un repaso al 2023 con reivindicación de la igualdad

«Soy 2023, un año que empezó con una guerra que no ha terminado y que termina con otra que acaba de empezar. Había tiempo que no se veían imágenes tan duras, tan desoladoras, bombardeos indiscriminados contra población civil para contrarrestar un despiadado ataque terrorista. Terror con terror se responde. Desde el 7 de octubre que se desató el horror han muerto miles de personas, la mayoría mujeres y niños. Se entró en una espiral de violencia que encoge el corazón de todos, bueno de todos no. Y esa violencia, esa guerra ha arrinconado a otra guerra. De repente nos hemos olvidado de lo que escribió 2022 sobre Ucrania», empezaba diciendo el personaje interpretado por Lola Herrera en este corto del ‘Telediario’ de TVE.

«El mundo se derrumba y nadie se pone de acuerdo. Se reúnen todos los políticos en un lugar hipnótico, pero la belleza no influye en sus pensamientos. Ni siquiera para buscar una solución a aquellas personas que dejan todo atrás (…). Siguen llegando miles de seres humanos a islas, a puertos a los que solo le recibe la incertidumbre, eso a los que llegan. Nunca sabremos los que se quedan en el camino. A los que se dejan la vida en la travesía», proseguía diciendo la actriz haciendo hincapié a los emigrantes que llegan a nuestras fronteras en pateras.

«He sido un año político denso, a veces incomprensible e incluso irritante. He sido un año finalmente con investidura, con presidente, con amnistía y sobre todo con reproches y mucho lío. Con disturbios en la calle, con canciones y gritos llegados de un pasado, que mira que hay gente empeñada en revivir. Con lo bonita que es la palabra nostalgia y lo mal que suena sin embargo nostálgicos. Todo empezó en unas elecciones autonómicas y municipales y en un lunes resacoso», recordaba 2023 haciendo un repaso a todo lo vivido en la política en este año con recado a Vox y los simpatizantes del franquismo.

«Creía que por primera vez iba a empezar con una buena noticia. Mi primera frase será ‘Somos campeonas del Mundo’. El comienzo creí que iba a ser aquella victoria, que empezó siendo deportiva pero después ha sido social. Se levantó la copa y se ganó el mundial de la dignidad. Se dejó bien claro que ni una caricia ni un beso ni nada que no sea consentido. Nada de nada», remarcaba Lola Herrera refiriéndose así a la polémica de Luis Rubiales.

Justo después, llegaba quizás uno de los momentos más inconmensurables de este corto ideado por Carlos del Amor y el ‘Telediario’ de TVE. «El mundo será igualitario o no será. Y cuando lo sea dejarán de matarnos, de asesinarnos. Violencia machista , sí pese a los eufemismos que se quieran utilizar la cifra vuelve a ser insoportable. En este asunto hay dos sitios donde situarse o al lado de las mujeres o de espaldas a ellas, no hay matices», remarcaba Lola Herrera en alusión a la violencia de género mientras sonaba «La puerta violeta» de Rozalén.

Lola Herrera y José Sacristán, juntos por primera vez

Después, Lola Herrera hacía balance de otros momentos que nos ha dejado el 2023 como la llegada de la Inteligencia Artificial con participación especial de José Coronado, la voz de 2020. Y justo después aparecía José Sacristán permitiendo que por primera vez Lola Herrera y el actor que dio vida al 2019 hayan trabajado juntos en sus carreras.

Homenaje especial del ‘Telediario’ de TVE a Concha Velasco y María Jiménez

Como no podía ser de otra manera, en este repaso al 2023 en boca de Lola Herrera no podía faltar un recuerdo a todos aquellos que nos han dejado este año. Desde Concha Velasco pasando por Antonio Gala, Tina Turner, Pepe Domingo Castaño, Carmen Sevilla o Carlos Saura, entre otros. Eso sí aunque apareció su imagen se echó en falta una breve alusión a María Teresa Campos por parte de la actriz.

#TDResumen2023 | «Me da mucha pena decir adiós a mujeres y hombres que escribían páginas brillantes», dice con un nudo en la voz 2023.



Pero sin duda, el gran homenaje se lo llevó María Jiménez con su «Se acabó» con una versión exquisita en manos de Eva Amaral junto a la Orquesta y Coro de RTVE. Además, el dúo Amaral terminaba entonando también otro de los himnos de este año, «Revolución».

Aplausos al ‘Telediario’ de TVE, Carlos del Amor y Lola Herrera

Como ya sucediera los años anteriores, las redes se han llenado de aplausos y alabanzas al trabajo realizado por Carlos del Amor y el equipo del ‘Telediario’ de TVE y sobre todo a la magistral interpretación de Lola Herrera.

«Maravilla de pieza», «Joya audiovisual» u «obra maestra» son algunos de los calificativos que se han podido ver hacia el corto dirigido por el periodista de TVE. Asimismo, son muchos los que han destacado que cada año se superan. «Sin palabras», aseguran.

