Andreu Buenafuente no duda en burlarse así de ‘Sálvame’ en Netflix y ojo a su frase final

Ha pasado un mes desde que el universo ‘Sálvame’ desembarcó en Netflix con el estreno de los tres primeros episodisos de ‘Sálvese quién pueda‘, el docu-reality en el que ocho de sus colaboradores más míticos buscan trabajo en Miami. El estreno de este programa de La fábrica de la tele llegó a colarse incluso en el programa de Ángels Barceló en la Cadena SER y ahora ha vuelto a hacerlo en ‘Nadie sabe nada‘, el programa de Andreu Buenafuente y Berto Romero en la radio de Prisa.

Así, el mítico humorista catalán y su compañero no han tenido reparos en hablar de ‘Sálvese quién pueda’ y el salto de los colaboradores de ‘Sálvame’ a Netflix. Lo hacían después de que Berto Romero bromeara con probar unos snacks que le había regalado alguien del público en pleno directo.

«Vienes a comer? ¿Te crees que esto es Sálvame?», le soltaba Andreu Buenafuente a su compañero aludiendo a uno de los momentos más característicos del programa de Jorge Javier. «¡Hostia, que los de Sálvame se han ido a Netflix!», aseveraba entonces el catalán dejando descolocado a Berto Romero que decía desconocer de qué estaba hablando.

«¿Qué dices, ahora es contenido premium? ¿Pero con temporadas nuevas?», preguntaba Berto Romero a su compañero. «Creo que han hecho una movida que es que los de ‘Sálvame’ se han ido a América a buscar trabajo», le explica entonces Buenafuente al actor y director.

«¡Esto es un docucrime!», ironizaba Berto Romero al enterarse del objetivo del docu-reality de ‘Sálvame’ en Netflix. «Los rejuntan a todos. Han hecho una reunión, tipo Friends», proseguía diciendo Andreu Buenafuente sobre ‘Sálvese quien pueda’.

«¿Pero un año después o meses después de haber acabado?», se sorprendía Berto. «Bueno, pero es que esa gente no puede esperar mucho. Esta gente no está para esperar 25 años«, terminaba bromeando Buenafuente. «¿Y no vuelven?», se preguntaba entre risas Romero.

«En América no tuvieron bastante ya con la colonización, que ahora le mandamos esto… Creando lazos», añadía con cierta sorna Andreu Buenafuente. «No se lo merecen», apostillaba Berto Romero en referencia a que los americanos no se merecían aguantar a los de ‘Sálvame’.