Susana Bianca acusa a ‘GH VIP’ de manipulación y Marta Flich tiene que pararle los pies

Susana Bianca está en boca de todos durante los últimos días en ‘GH VIP‘. La concursante, que enfrenta una semana decisiva con motivo de su nominación, no ha tenido reparo en mostrar su peor cara. En concreto, la modelo ha cargado contra la organización del programa tildándoles de manipuladores. Una crítica que ha tenido réplica por parte de Marta Flich, quien no se ha quedado callada.

Tal y como se ha podido ver en los vídeos emitidos, Susana Bianca ha cargado en numerosas ocasiones contra el espacio en el que concurso. «Estoy muy decepcionada. Esta semana he estado en bucle, negativa, como no me gusta verme porque no soy para nada así. Con información que he tenido del exterior, los abucheos, las preguntas… a mí me da a entender como que fuera se está vendiendo algo que no es», ha comenzado diciendo.

Poco después y junto a sus compañeros más cercanos, la joven mostraba su enfado por la imagen que según ella el programa ha transmitido: «La imagen que han querido dar mía es esa». Lejos de quedarse callada, Susana Bianca ha acudido al confesionario para replicar: «¿Alguien me puede explicar si yo me merezco esto?». Visiblemente nerviosa, la concursante ha acudido a hacer sus maletas mientras cargaba diciendo: «Se está pintando y me pueden decir misa, que hay 24 horas, pero por ahí no paso. Me parece muy injusto».

«Montan los vídeos de tal manera que tú en ese momento sales, llevas un montón de tiempo aquí metida, no sabes nada, no sabes lo que se ha visto. Es que yo creo que he tenido mucho más concurso que solo mi relación con Zeus y parece que es lo único que juzgan. ¿Quién me mandó entrara aquí? Siempre me han dicho que los realities van a sacar la imagen que quieran de ti. Tú imagínate una mirada, una palabra… todo lo pueden llevar por el mal sentido. Estoy hablando del tema vídeos y todo eso», ha proseguido diciendo.

De igual manera, Susana Bianca ha barajado una posibilidad de lo que puede encontrarse al salir: «Como le hayan querido poner a él de víctima y a mí de mala, lo que me espera fuera es…». Una intervención que ha terminado asegurando arrepentirse de participar en el reality.

El reproche de Marta Flich a Susana Bianca

Estas críticas por parte de la concursante han cabreado sobre manera a Marta Flich, quien no ha dudado en afearle su conducta. «Es una historia que tristemente suele repetirse periódicamente. La verdad es que cansa un poco, me refiero a las críticas sobre que el programa lo manipula todo y que inventamos lo que nos interesa. Susana, nos duele escuchar de tu boca ciertas cosas. Nos acusas de todos tus males y de dar una imagen de ti que no es real», ha comenzado diciendo la presentadora.

Como respuesta, Susana Bianca ha optado por recular y pedir disculpas: «Quiero pedir disculpas porque es verdad que llevo una semana que he estado en un bucle y ni siquiera me he reconocido porque he estado muy negativa, cosa que odio estar así. No me gusta ser negativa cuando soy todo lo contrario».

Lejos de quedarse callada, Susana Bianca ha proseguido diciendo: «He estado en un bucle con mi cabeza con cosas del exterior. Seguramente habré dicho cosas que ni siquiera las pienso. Llegué incluso a decir como que estaba hasta arrepentida de haber entrado aquí cuando esto es un sueño. Lo siento si he dicho cosas enfadada, realmente no las pienso y ya las explicaré. Obviamente está el 24 horas, las imágenes y ya podré explicarme yo con los vídeos».