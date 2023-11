Sofía Cristo se pronuncia en estos inexorables términos tras la entrevista de su hermano

Este domingo 26 de noviembre, Sofía Cristo ha roto su silencio tras la polémica entrevista de su hermano, Ángel Cristo, en ‘¡De viernes!’. Lo ha hecho en ‘Fiesta’ y para su amigo Luis Rollán, colaborador del programa vespertino de Telecinco.

La hija de Bárbara Rey ya se pronunció brevemente el sábado en ‘Fiesta’ e incluso llegó a compartir en sus redes sociales un mensaje de apoyo hacia su madre tras las demoledoras declaraciones de su hermano contra ella. Sin embargo, este domingo, se ha explayado más sobre el revuelo mediático que ha originado la entrevista de Ángel Cristo.

«Espero que mi madre esté un poquito más animada y un poquito mejor. Ha sido una semana complicada para ella», comienza diciendo Sofía Cristo. Y es que a la vedette se la ha juntado las duras palabras de su hijo con la muerte de su hermano. Dos duros golpes al mismo tiempo.

Sofía Cristo advierte: «A mi madre no se le puede reprochar nada»

Además, la Dj no duda en alabar la figura de su progenitora y defenderla de las acusaciones de su hermano. «La gente que de verdad la conoce sabe que es una mujer muy generosa, una madre coraje, luchadora, que ha tenido que hacer lo imposible para sacar a sus hijos adelante. Ha sabido evolucionar y aprender de sus errores. Pero como madre, no se le puede reprochar absolutamente nada», asegura Sofía Cristo.

Luis Rollán le recuerda a su amiga que el sábado estuvo en el plató de ‘Fiesta’ «una señora que os conocía desde hacía muchos años. ¿Le tienes algo que decir?». «Yo no tengo nada que decir del tema. Ni mi madre va a hablar, ni yo tampoco voy a hablar. No voy a hablar nunca de mi hermano porque es el hijo de mi madre, ni de las personas que están diciendo determinadas cosas. O de personas que se creen que han conocido a mi familia y no la conocen. Que siga el espectáculo…», sentencia Sofía Cristo.