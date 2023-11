Revilla impacta a Risto Mejide con el alto precio que ha pagado de la política: «Casi me…»

Este miércoles 8 de noviembre, Miguel Ángel Revilla ha sido el protagonista de ‘Viajando con Chester’. Esta es la tercera vez que el expresidente de Cantabria se sienta en el sofá con Risto Mejide, con quien se ha sincerado sobre uno de los momentos más duros que vivió al dedicarse a la política.

Revilla asegura que la coherencia es la clave en la política: «Decir a los electores qué vas a hacer en la campaña electoral o con quién no vas a pactar es sagrado». A raíz de esto, el líder del Partido Regionalista de Cantabria contó a Risto una anécdota que vivió mientras estaba en política. Allá por el año 1987.

«En el año 87 había un personaje en Cantabria, Juan Hormaechea. Yo en la campaña dije por todos los rincones que jamás íbamos a pactar con este señor. Al día siguiente en las elecciones, me llamaron dándome todo lo que quisiera para hacer un pacto. Cuando eso fracasó me mandaron a un empresario para decirme dónde me ponían 100 millones de pesetas. Cuando vieron que fracasaron, además me lo anunció, dice: ‘Bueno, me faltan dos para la mayoría absoluta, los compro y además, te voy a deshacer el partido'», relata el cántabro.

Revilla recuerda su peor momento en política: «Casi me echan de Cantabria»

Aquello supuso un auténtico calvario para Miguel Ángel Revilla, como así lo recuerda él mismo: «A mi casi me echan de Cantabria. Me hicieron pintadas por todas las carreteras, mis hijas tuvieron que sufrir en los colegios pintadas que aquel hombre mandaba hacer». Además, asegura que le denunció por esto: «Le llevé al juzgado. Fue condenado por seis años de cárcel y un día y 20 de inhabilitación».

Si bien más adelante hizo más por él que por sus propios hombres de confianza. «Cuando llega el momento que tiene que ingresar aquel hombre en la cárcel, yo que estoy en contra de los indultos y las amnistías, me dio tanta pena ver a aquel hombre lo que había sido y en la situación en la que se encontraba, como los suyos le abandonaron de esa manera, que me fui a ver a Zapatero cuando le faltaba una semana para entrar en la cárcel que le saqué el indulto», recuerda Revilla.