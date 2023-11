Marta Riesco señala lo que esconde la reconciliación de Olga Moreno y Antonio David

Marta Riesco se ha quedado en shock tras publicarse unas fotos de Antonio David Flores y Olga Moreno como en los viejos tiempos. La expareja ha sido vista tomando algo los dos solos, como hacía mucho que no se les veía. Además, estas imágenes coinciden con los rumores que apuntan a una posible ruptura de la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ con Agustín Etienne.

Aunque ninguno de los dos ha desvelado en qué punto se encuentra su relación, las especulaciones han empezado a circular por las redes sociales y es que él ya no sigue a Olga en su cuenta de Instagram. En cambio, no ha borrado las fotografías que tenía con ella, que siguen intactas en su perfil.

Ha sido una usuaria de las redes la que les capturó tomando unas copas en un local y compartió las imágenes con @lacuernis, una cuenta encargada de destapar todos los ‘salseos’ de los famosos. En ellas, se puede apreciar a los dos ex derrochando complicidad. Aunque si bien es cierto que no se puede ver ningún movimiento que haga ver que hay algo más que buen rollo.

🔴👉Marta Riesco se pronuncia tras las polémicas fotos de Olga Moreno y Antonio David Flores: "La realidad supera a la ficción", y le dedica a AD una canción. Atentos a la letra: 🎶"Vi vuestra foto hace días, cuenta lo que hay detrás"🎶. Me meo…🤣 👇 https://t.co/R2Jfkr32ca… pic.twitter.com/VIe9LfLPFy — Carito (@770carito) November 10, 2023

Marta Riesco reacciona a las fotos de Antonio David con Olga Moreno

La que no ha querido perder la ocasión de pronunciarse acerca de estas fotografías ha sido Marta Riesco. Aunque la periodista ha preferido no nombrar a nadie, ha compartido en sus stories de Instagram una frase con la que deja claro que jamás se esperó este giro de los acontecimientos. «La realidad supera la ficción«, escribía la exnovia de Antonio David Flores. Pero esto no es todo. Además, la que fuera reportera de Unicorn ha escrito un «money, money, money (dinero)» en el tablón de la publicación. De esta forma señala el objetivo detrás de esta supuesta reconciliación: y es que ambos estarían buscando una exclusiva para sacar tajada.

Estas instantáneas de Olga Moreno y Antonio David llegan cinco meses después de que la sevillana anunciara que había iniciado los trámites legales para divorciarse del padre de su hija Lola. Además, este reencuentro entre la expareja llega justo después de que el padre de Rocío Flores publicara en su perfil de Instagram un texto que, en su momento pasó desapercibido pero que ahora cobraría sentido.

El enigmático texto de Antonio David que ahora cobra sentido

En dicho texto el malagueño hablaba de cómo tomar las olas de la vida y de cómo su noche anterior le había hecho pensar. «Anoche viví un momento que me lleva a esta reflexión. Hay dos tipos de surferos… los que necesitan de un remo para tomar las olas de la vida (equivocadamente creen que deben estarle agradecidos de por vida) y los que no cogen la ola incluso siendo la perfecta por miedo a caerse una vez más demostrándose su cobardía», comenzaba escribiendo el exnovio de Marta Riesco.

Y añadía: «PD: Las olas para surfear vienen en secuencias de tiempo. Son cíclicas como las oportunidades de la vida. Soy de los que prefieren agarrarse a la tabla (la familia) porque nunca se hundirá. El remo puede ser cualquiera y se hunde. Lo peor es que puedes hundirte con él». Unas palabras con las que podría poner de manifiesto el porqué de su acercamiento a Olga Moreno, con la que rompió en el año 2021, poco después de que ella ganara ‘Supervivientes’.