María Patiño se moja como nadie sobre política en ‘Socialité’ con un serio llamamiento

Nos encontramos en un momento de polarización muy grande sobre todo a raíz de la amnistía y del nuevo gobierno que formará Pedro Sánchez tras su investidura. Este sábado, María Patiño ha querido mojarse en ‘Socialité’ sobre todo ello después de un vídeo en el que los influencers se pronuncian políticamente.

Así, María Patiño conectaba con Miguel Ángel Rech desde la redacción para abordar este asunto. «Estos últimos diez días hemos vivido una de las semanas más tensas en cuanto a la política se refiere. Muchos influencers han querido posicionarse políticamente y dar su opinión como María Pombo, Tomás Páramo, Laura Matamoros, María Isabel. Entonces nosotros nos hemos ido a los Gen Z y les hemos preguntado si a ellos para su profesión como herramienta de publicidad les beneficia manifestarse de esta manera», adelantaba el reportero.

Justo después, el programa de María Patiño emitía el vídeo en el que hablaba con numerosos influencers sobre el momento político que vivimos y si tienen problema en decir si son de izquierdas o de derechas. «A mi me gustaría poderlo hacer», reconoce Fani Carbajo. Mientras Yenesi no duda en asegurar que «para decir tonterías mejor no digas nada». «A mí me parece muy bien sobre todo para saber a quién dejar de seguir», sentenciaba Samantha Hudson.

Por su lado, Marta López Álamo confesaba que a las marcas no les gusta mucho que se posicionen políticamente. «Yo personalmente no estoy a favor de la amnistía», reconocía sin pudor Rocío Camacho. Mientras Marta Flich pide que al menos antes de hablar se lean bien el texto de la ley de amnistía y que puedan ofrecer una opinión documentada.

Al preguntarles por si creen que hay más influencers de derechas o de izquierdas, Estela Grande es rotunda al decir que de derechas. «Yo con esta cara soy de izquierdas, tan de izquierdas que quizás es ilegal», soltaba Esty Quesada que además no dudaba en dejar una frase para la posteridad: «los ricos a pagar y los pobres a cobrar».

María Patiño muestra su pena por no poder hablar de política

A la vuelta del vídeo, era María Patiño la que se manifestaba en ‘Socialité‘. «A mi la pena que me da es que a lo largo de mi corta vida la gente ha opinado políticamente con total libertad y ahora me da pena que no haya tanto respeto. Al final somos diferentes y plurales y tenemos que convivir«, aseveraba la presentadora.

«Yo recuerdo en mi casa hablar de ideología políticamente y matarnos a la hora de discutir, pero después la vida continúa y aquí lo único que nos queda es respetarnos unos a otros, no nos queda otra», sentenciaba María Patiño.