La dura despedida de Matías Prats en ‘Antena 3 Noticias’: «Como él no había otro»

El pasado viernes 3 de noviembre, fallecía el veterano periodista José María Carrascal a los 92 años de edad. Por tal motivo, este sábado Matías Prats le ha querido rendir un merecido homenaje en ‘Antena 3 Noticias’, ya que durante mucho tiempo fue su rostro más visible.

«José María era un apasionado del periodismo y un entusiasta de la vida», comenzó diciendo el presentador del informativo del fin de semana en Antena 3. Carrascal dejó la corresponsalía de Nueva York en 1990 para saltar a presentar la edición nocturna de ‘Antena 3 Noticias’. En aquel momento ya tenía 60 años pero ni por asomo pensaba en jubilarse.

Así recordó aquella etapa Matías Prats: «Yo estaba en la otra orilla, en TVE, y cuando me dijeron que venía a presentar un informativo pensé: ‘¡oye! Complicado, peligroso'». Además, destacó la fuerte «personalidad» del veterano comunicador, así como la «valentía» de sus editoriales, en los que se mostraba «muy crítico con el poder. Lo hacía desde la libertad, la independencia y el conocimiento».

Matías Prats declina imitar a Carrascal: «Como él no había otro»

Matías Prats se despide en ‘Antena 3 Noticias’ de José María Carrascal

Y, aunque el presentador se presta a todo tipo de imitaciones, en este caso prefirió no lucir una llamativa corbata como las que llevaba Carrascal y que se hicieron famosas. «Lo he pensado esta mañana, pero he llegado a la conclusión de que no hay lugar. Como José María no había otro… ¡inimitable!», sentenció Matías Prats.

José María Carrascal estuvo en activo hasta el final. De hecho, su última columna para el ‘ABC’ se publicó solo unos días antes de su muerte. «Lamentamos la pérdida de José María Carrascal, histórico periodista y presentador de los informativos de Antena 3. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. DEP», decía el comunicado difundido por Atresmedia, el grupo de comunicación en el que estuvo años trabajando.