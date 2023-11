Javier Olivares, demoledor contra María Galiana por cuestionar a los guionistas de ‘Cuéntame’

María Galiana, o como todo el mundo la conoce, Herminia en ‘Cuéntame’, se despedía de la ficción hace tan solo unas semanas. Y es que, mientras la serie de TVE llega a su fin, la actriz no ha dudado en sentarse con los medios para hablar sobre su salida de la trama y lo que ha significado la serie en su vida. Si bien la intérprete tiene buenas palabras para los protagonistas de la serie, hay un comentario de la abuela de España que ha enfurecido a uno de los guionistas de La 1.

Después de 22 años en nuestras pantallas, ‘Cuéntame’ dice adiós para siempre, y el personaje de Herminia, ya se despidió hace algunos episodios. «No solamente me ha parecido muy bien, sino que lo he apoyado», comentó la intérprete en una entrevista para VerTele. Asegura que su personaje ya tenía más de cien años y que «no le gustan las cosas tan irreales». Galiana, de 88 años, aseguró también que este papel echó en falta su temperamento dramático.

«En 23 años no he hecho más que el papel de abuela, me parece desperdiciarme», confesó la actriz sobre su estancia en la ficción. Pero cuando fue preguntada por la longevidad de la serie, la andaluza atribuyó el éxito en gran parte a sus compañeros de reparto. «La idea que los protagonistas tenían de ‘Cuéntame’ es lo que nos ha hecho perdurar, si no nos hubiéramos ido a la porra», aseguró María Galiana. Más tarde, hablaría sobre el trabajo de los guionistas, algo que provocó reacciones controvertidas en redes sociales.

La dura respuesta a las palabras de María Galiana

«Les hemos leído la cartilla a los guionistas no solamente yo, sino los demás. Ha habido veces que ha costado más porque ha habido guionistas bastante testarudos», explicó la actriz. «He dicho muchas veces: esto no lo podemos hacer porque esto es un culebrón venezolano, esto no es Cuéntame», sentenció la artista, arremetiendo contra el trabajo de los guionistas de la ficción. Cuando Javier Olivares, guionista de ‘El Ministerio de el Tiempo’ leyó las palabras de la actriz, no pudo evitar tomar su cuenta de ‘X’ para lanzarle un contundente mensaje.

«Estas declaraciones demuestran desprecio e ignorancia, por muy buena que sea la actriz», sentenció el guionista ante sus más de 35 mil seguidores. «Es muy fácil corregir y opinar. Otra cosa es crear desde cero un guión o un personaje», reprochó a la longeva actriz. Javier Olivares salió en defensa del trabajo de los escritores detrás de la serie tras los comentarios llenos de desprecio de María Galiana.

Estas declaraciones demuestran desprecio e ignirancia, por muy buena que sea la actriz. Es muy fácil corregir y opinar. Otra cosa es crear desde cero un guión o un personaje.

También muestra que nuestra industria sigue anclada en el pasado más de lo que nos creemos. Y que… pic.twitter.com/ePetTMOL0a — javier olivares (@olivares_javier) November 8, 2023

«No dudo que un actor que lleva años (demasiados, lo siento pero es lo que pienso y no me refiero solo a ella) en una serie sepa más y ayude a un guionista recién llegado», aclaró la mente detrás de ‘El Ministerio de el Tiempo’. Sin embargo, señaló que esa tarea debe recaer siempre en el jefe de guión. «¿Y si era mejor lo que proponían que lo que les ha dejado hacer?«, espetó el creador sobre todos esos «cambios» impuestos para «salvar» la serie.

… hay diseños de producción erróneos. No dudo que un actor que lleva años (demasiados, lo siento pero es lo que pienso y no me refiero solo a ella) en una serie sepa más y ayude a un guionista recién llegado.

Pero para eso está el jefe de guión (hablar aquí de showrunner… — javier olivares (@olivares_javier) November 8, 2023

El guionista finalizó su contundente respuesta a María Galiana advirtiendo de el peligro de que los equipos de series dejen a los actores manejar e interferir en el trabajo de los guionistas. «En cualquier caso, creo que un actor cobra por interpretar lo que se le escribe. No por otras cosas«, sentenció Olivares.