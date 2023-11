Iñaki López deja esta inapelable frase sobre Belén Esteban desde ‘Más vale tarde’

‘Más vale tarde’ no quiso quedarse sin analizar los mejores momentos de la fiesta por el 25 aniversario de ‘La Razón’. El programa presentado por Iñaki López comenzó a repasar la lista de invitados al evento y la princesa del pueblo aparecía entre ellos. Pero no solo eso, sino que Belén Esteban había sido protagonista de algunos momentazos de la noche. Es por ello que el presentador no pudo evitar hacer un sonado comentario sobre ella.

El programa de La Sexta puso la lupa en algunos de los momentos más destacados de la noche con Paco Marhuenda, director de ‘La Razón’. En un vídeo mostrado en el programa, se podía apreciar la gran diversidad en la lista de invitados. Desde el rey Felipe VI, pasando por Mariano Rajoy e incluso Belén Esteban y sus compañeros de ‘Sálvese quien pueda’. Fue entonces cuando el presentador no pudo dejar escapar la oportunidad de comentarlo.

Las palabras de Iñaki López sobre Belén Esteban

«Es verdad que Belén Esteban estaba en todos los corrillos«, aseguró Iñaki López. Y es que la princesa del pueblo consiguió incluso una foto con los reyes de España, por separado. «A ver si va a ser la mediadora internacional», apuntó a modo de broma el presentador de ‘Más vale tarde’. Sin embargo, la antigua colaboradora de ‘Sálvame’ no estuvo presente en todos los grupos que se formaron en la fiesta.

«No estaba en el del rey, Feijóo, Zapatero y Rajoy, que me parecía interesante», apuntó Cristina Pardo, que señaló más tarde que Carlos Alsina sí que se encontraba en ese corrillo. «Detrás de Belén Esteban estaba Zapatero, esperando su turno para hacerse una foto con la princesa del pueblo«, señaló Iñaki de forma irónica mientras comentaban la foto de Belén con el Rey.

Fueron muchas caras reconocidas de la comunicación las que se reunieron en una celebración tan señalada. Susanna Griso, Cristina Pardo, Matias Prats, y entre medias de todos el elenco (casi completo) de ‘Sálvese quien pueda’. Lo que está claro es que el paso de Belén Esteban por el evento sigue dando aún mucho que hablar.