Horóscopo de hoy, jueves 16 de noviembre de 2023: Pronóstico para todos los signos

Encaramos el jueves y te contamos todo lo que van a depararte los astros hoy en el predicción diaria del horóscopo para tu signo zodiacal: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, la Luna Nueva de noviembre que se alcanzó en el signo de Escorpio a comienzos de semana nos ayuda a transformar nuestra vida y a empezar de cero si queremos romper con alguna situación. Mientras que con Mercurio en Sagitario, los signos de fuego –Aries, Leo, Sagitario- tienen un momento fantástico para exámenes y entrevistas de trabajo.

Conoce las predicciones del horóscopo para todos los signos del zodiaco de este jueves 16 de noviembre de 2023:

Horóscopo diario Acuario

Este mes vas a sentir que las energías astrales te impulsarán a renovarte y a dar un aire nuevo a tu vida. Tú que eres una persona original, divertida, curiosa y no tienes miedo a nada vas a buscar nuevas motivaciones y nuevos estímulos que te van a venir de maravilla. Tus días mágicos serán el 18, 19 y 20. Concierta una cita.

Horóscopo diario Escorpio

Feliz cumpleaños. El Sol y los planetas Marte y Mercurio transitando buena parte del mes de noviembre por tu signo va a hacerte sentir que la diosa Fortuna te acompaña siempre que la necesites. A disfrutar, Escorpio. Tus días mágicos son el 11, 12 y 13, porque la Luna nueva en tu signo potencia tus recursos para que brilles por todo lo alto.

Horóscopo diario Aries

Este mes el destino te va a pedir que lo des todo. Que no te gane la partida el desánimo si las cosas no salen como habías planeado. Tú vas a aceptar este reto porque intuyes que es mucho lo que vas a ganar. A por ello. Tus días mágicos son el 23 y 24.

Horóscopo diario Géminis

Este mes soplan vientos favorables para ti. Así que échate a la espalda los problemas, y recuerda que sólo eres tú dueño de tu destino. No obstante, en el terreno económico debes controlar un poco tus gastos, porque hay un dinero que se te puede ir de las manos. Tienes unos días mágicos, 27 y 28. La última Luna llena del otoño tiene lugar en tu signo el día 27 y vas a brillar con luz propia.

Horóscopo diario Tauro

Puede que este mes sientas que la suerte es un poco jugetona contigo. Porque Júpiter, el planeta de la suerte, está en tu signo pero está retrógrado y entonces juega contigo. Tú tendrás que dar lo mejor de ti para que no se escapen todos los sueños que persigues. Tus días mágicos son el 25 y 26.

Horóscopo diario Virgo

Este mes todo es posible, solamente tienes que creértelo y ponerte en marcha. Vas a ver como el Cosmos te recompensa por tu entrega, tenacidad y generosidad. Te pone una alfombra roja que seguro te lleva a lo más alto. Tus días mágicos son 6, 7 y 8.

Horóscopo diario Cáncer

Nuevos proyectos y nuevas experiencias te están esperando. Gracias a esos buenos aspectos que te hace el planeta Marte hasta el día 24 no te va a temblar el pulso para hacer lo que realmente sientes, no lo que debes. La luna no puede ser más favorable contigo, porque en noviembre comienzas y despides el año con la luna en tu signo. Y esos son los días mágicos para ti, 1, 2, 3, 29 y 30.

Horóscopo diario Piscis

Saturno en tu signo te puede poner unas pruebas complicadas a las que te tienes que enfrentar, pero lo vas a hacer con tesón y espíritu de sacrificio. Vas a lograr todo lo que te propongas, te lo dice el Cosmos, así que no lo dudes y confía en ti. Tus días mágicos, 21 y 22.

Horóscopo diario Libra

Con el ingreso de Venus, el planeta del amor, en tu signo el día 8 llega ese momento maravilloso que estás esperando en el terreno amoroso. Entonces pueden venir encuentros fascinantes y el destino te puede deparar sorpresas maravillosas, en todos los campos, no solamente a nivel de pareja. Tienes días mágicos, 9 y 10, esos días concierta una cita porque vas a estar irresistible.

Horóscopo diario Leo

Gracias a los buenísimos aspectos que ahora mismo te hace el planeta Mercurio, este mes vas a destacar por tu inteligencia y creatividad. Es un momento maravilloso para tomar decisiones, llegar a acuerdos y para exámenes y entrevistas de trabajo, ahí vas a arrasar. No te vas a equivocar. Tus días mágicos son el 4 y 5.

Horóscopo diario Sagitario

La poderosa energía astral que va a haber en tu signo este mes va a hacer que estés radiante. Y sobre todo que tengas una confianza ciega en que todo lo que toques lo vas a convertir en algo grande. A disfrutar. Tus días mágicos son el 14 y 15. A partir del día 22 el signo que va a triunfar y nos va a enviar una energía súper positiva eres tú, apasionado Sagitario.

Horóscopo diario Capricornio

Este mes vas a querer hacer las cosas a tu manera, sin esperar que nadie te respalde ni te de el visto bueno. Tienes claro que querer es poder. Por eso durante noviembre vas a llegar donde tú quieras. Tus días mágicos, el 16 y 17.