‘GH VIP 8’, gala 8 hoy en directo: expulsado, nominados y expulsiones disciplinarias

Para más inri, Javier Fernández abandona 'GH VIP 8'

A pesar de ser el concursante salvado de la semana, siendo uno de los más queridos por los espectadores, Javier Fernández ha decidido poner fin a su viaje por Guadalix de la Sierra. Durante la emisión del ‘Última hora’ del miércoles se lo comunicó a Lara Álvarez: «Me debería sentir mucho más contento de lo que me siento. Desafortunadamente tengo la sensación de querer volver a casa». La presentadora le preguntó por su estado y determinación y el patinador fue claro: «Por una parte sigo pensando lo mismo. Los sentimientos que tengo no son buenos ahora mismo. Creo que llevo casi una semana con ansiedad, ya he tenido algún momento en mi vida que he estado más o menos de esta manera».