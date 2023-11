Emma García desvela el programa que se niega a presentar en Telecinco y el motivo impacta

Este sábado 18 de noviembre, una entrevista en ‘Fiesta’ ha llevado a Emma García a hacer una revelación que ha sorprendido a muchos. El programa vespertino de Telecinco ha entrevistado a Javier Rigau, viudo de Gina Lollobrígida, quien ha entrado en directo en ‘Fiesta’ para hablar sobre la condena al asistente de la cantante, Andrea Piazzola.

Tras una entrevista de más de 20 minutos, Emma García le ha invitado a acudir al programa en un futuro. Ha sido en ese momento cuando el viudo de Gina Lollobrígida ha hecho una confesión personal: «Yo no veo mucho la televisión, pero hace muchísimos años había un programa que yo no me perdía que decía ‘esto es verdad’, ‘esto es mentira’ y lo presentabas tú. Yo voy donde tú me digas».

A raíz de esto, la presentadora ha hecho una revelación que ha sorprendido a todos sus compañeros: «Tú sabes que ‘El juego de tu vida’, el programa del que hablas, es el único programa que no volvería a presentar». Ante el asombro de todos los presentes, Emma García ha querido explicar el motivo: «Me aburrí. Ya al final desarrollé tanta psicología con los concursantes. Porque yo no sabía las respuestas, no quería saberlas, por cómo se movían, por cómo miraban y por los gestos que hacían decía mentira o verdad. Entonces, ya llegó un momento que iba un poquito de sobrada y no me motivaba».

Así era ‘El juego de tu vida’, el programa que presentó Emma García

Emma García destapa en ‘Fiesta’ el programa que no volvería a presentar.

‘El juego de tu vida’ es un programa que se emitió en Telecinco entre 2008 y 2010. Estaba presentado por Emma García. En él, cada concursante debía responder con sinceridad a 21 preguntas sobre su vida para optar a un premio máximo de 100.000 euros, que se llevaron tres de ellos a lo largo de las tres temporadas que duró.

Las preguntas se dividían en seis fases, al final de la cual el participante podía plantarse. Conforme avanzaban iban pasando de ser medianamente ingenuas a muy comprometidas. Para poder seguir en el juego, el polígrafo debía certificar la veracidad de la respuesta, que siempre era sí o no.