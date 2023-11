El estallido público de Andy y Lucas tras su separación por este feo gesto: «Es por justicia»

Andy y Lucas están muy enfadados. Justo unos días después de anunciar su separación, el dúo ha estallado a través de sus redes sociales por no haber sido invitados a los ‘Latin Gramny’, celebrados este jueves 16 de noviembre en Sevilla.

Concretamente ha sido Lucas el que ha mostrado su indignación al no a ver recibido la invitación para la semana musical celebrada precisamente en su tierra, Andalucía. El cantante, que ha anunciado un parón en su carrera musical por un grave problema de salud, ha puesto de manifiesto su descontento a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

«Este vídeo que voy a hacer ahora es un vídeo que no quiero que parezca que Andy y yo tenemos celos ni mucho menos. Es un vídeo que creo que es por justicia y por los números que nos avalan. Me da igual si después de este vídeo recibimos muchas críticas o no. Porque al fin y al cabo nos vamos a jubilar», ha empezado diciendo la mitad de Andy y Lucas.

El artista, visiblemente afectado, ha reconocido que el problema no es que no hayan sido premiados, sino ni siquiera invitados: «Creo que no podemos mirar a otro lado. Esta semana han sido los Latin Grammys en Sevilla. Me parece no estar a la altura que, un grupo como Andy y Lucas, que estamos a 100 kilómetros de nuestra casa, la primera vez que se hace en Andalucía (porque nosotros somos Patrimonio de la Humanidad en Andalucía), o en España mejor dicho, no se nos haya invitado ni a una cena de los Latin Grammy. Ya no digo nominados o premiados, porque eso ya es otra cosa. Eso ya es otro debate».

Andy y Lucas acaban de anunciar su separación temporal

Lucas también ha dado su opinión sobre estos premios: «Me parece increíble. Los números nos avalan y no hubiera estado de menos haber estado invitados a una cena o a una comida. Ha ido muchísima gente que ni canta ni son del gremio. Los Latin Grammys se están convirtiendo en FITUR. Para escaparte unos días de tu mujer y tomar unos vinos. Además parece que se inventan categorías para premiar».

Justamente, esa semana no ha sido nada fácil para el dúo, ya que anunciaron su separación durante su visita a ‘El Hormiguero’. Desde entonces, no han parado de recibir muestras de cariño: «Esta semana, como bien sabéis, hemos estado en un programa de televisión. Y el mayor premio ha sido cómo lloraba el público con la noticia. Eso significa que algo bueno hemos hecho. Estaba todo el público llorando y aplaudiendo. No estoy llorando, pero nos merecemos reconocimiento», ha concluido, visiblemente emocionado.

Era el pasado martes 14 de noviembre, cuando Andy y Lucas visitaban ‘El Hormiguero’, donde, para sorpresa de todos, anunciaban su separación debido a un problema de salud de Lucas. Así lo explicaba él mismo: «Hace como un año empecé a sufrir mareos, tenía la tensión muy alta. Esto me derivó al cardiólogo y me dijo que tenía problemas en una válvula. Me dijo que tenía que parar».

«Según esto, lo mejor es bajar un poco el ritmo y hacer una gira de despedida para nuestro público», anunció el andaluz. Por su parte, su compañero Andy dejó claro que «no es separarnos. Es tomarnos un descanso sin saber si volveremos porque su salud es lo primero. Pero queremos despedirnos por todo lo alto».