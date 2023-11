Andy y Lucas comunican su separación en ‘El Hormiguero’ y el motivo que les obliga

Andy y Lucas pasaron por el plató de ‘El Hormiguero’ este martes con una importante exclusiva bajo el brazo. Así lo anticipó la semana pasada el presentador del programa, Pablo Motos, que recibió al dúo gaditano para celebrar su carrera. Sin embargo, la celebración pronto se vio frustrada por el anuncio de su separación, y el delicado motivo detrás de ella.

Nada más sentarse en la mesa junto a Pablo Motos, los intérpretes de Cádiz fueron directos al grano. «Han sido veinte años increíbles en los que hemos cumplido nuestros sueños, pero la aventura acaba aquí«, explicó Lucas al presentador en mitad de un silencio tenso. Sus fans en las gradas no tardaron en llenarse de lágrimas. «Tengo un pellizco en el estómago», dijo el cantante tras anunciarlo.

Los intérpretes de ‘Son de amores’ se despiden de los escenarios, por el momento, tras 20 años de carrera. Pablo Motos, incrédulo ante el anuncio de los cantantes, esperó atento a la explicación de su ruptura. Fue entonces cuando Lucas, portador de la noticia, explicó el verdadero motivo que les obliga a parar.

El motivo de la separación de Andy y Lucas

El intérprete contó en ‘El Hormiguero’ que desde hace un tiempo empezó a encontrarse mal por el alto ritmo de trabajo y acudió al cardiólogo para asegurarse. Fue entonces cuando le diagnosticaron una cardiopatía que le ha empujado a tomar la decisión de reducir su carga de trabajo.

«No es separarnos, es tomarnos un descanso. No sabemos si vamos a volver«, puntualizó Lucas. Reveló también. que durante los últimos conciertos estuvo atravesando bastantes dificultades debido a su condición de salud. «Me comentó el cardiólogo que aguantara un poquito, pero no se puede estar todos los días con la mente pensando en lo mismo», aseguró el cantante.

Pablo Motos y Andy y Lucas en ‘El Hormiguero’

Andy, que permaneció en silencio durante unos minutos, por fin se animó a compartir como estaba viviendo este giro en su carrera. «El día que me lo cuenta le digo, eso no va a ser nada. Casi llorando me lo contó», explicó el otro integrante del grupo. Lucas asegura que quiere tener tiempo para disfrutar de sus hijos y liberarse de la carga que le suma también ocuparse de la parte empresarial del grupo. «Llevamos 20 años sin parar«, insistió el intérprete.

Los cantantes intentaron animar a las fans del público, que se encontraban destrozadas por la noticia. Animaron a sus seguidores a acudir a sus últimos conciertos, de lo que prácticamente será una gira de despedida. Lucas mencionó con especial ilusión la parada que el grupo hará en el Wizink Center de Madrid. Aseguró que invertir en música en directo es «invertir en felicidad» e invitó a sus fans a celebrar su despedida con ellos.