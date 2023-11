Avance, ‘Pecado Original’, capítulo del martes con la súplica de Sahika a Kaya tras su despido

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘. Y pese a competir contra ‘La Promesa’ en TVE, la ficción retiene a su audiencia en su franja horaria.

Este lunes, en ‘Pecado Original’, Halit tocaba fondo tras perder todo su dinero y tener que desalojar su casa junto a sus hijos. El empresario tendrá que refugiarse junto a sus hijos en casa de su chófer. Pero parece que a todos les costará adaptarse a esta nueva vida.

Tras enterarse de la situación de su ex marido, Yildiz empieza a sentir pena y compasión por él. Algo que no siente Ender ni tampoco cuando decide despedir a Sahika.

¿Qué pasará el martes 28 de noviembre en el nuevo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 emitirá a partir de las 17:00 horas justo después del episodio 2761 de ‘Amar es para siempre’? Te lo contamos:

Avance de ‘Pecado Original’ del martes 28 de noviembre

La salida de Halit del Holding Argun tras caer en bancarrota y ser desahuciado de su casa ha provocado que Sahika también haya sido despedida y se haya quedado sin trabajo como víctima colateral. Una noticia que a Ender le deja completamente rota. La hermana de Kaya no se lo ha tomado nada bien y ha buscado, sin éxito, la forma de aferrarse al Holding.

Este martes en ‘Pecado Original’, Şahika le contará lo que le ha pasado a su hermano y le pedirá un puesto de trabajo en su bufete. A Kaya no le parecerá una buena idea y le dejará claro que deberá buscarse una forma de ganarse la vida en otro lado.

El abogado le propondrá a su hermana que se vuelva a Suiza, dónde tiene contactos y dónde no le sería complicado iniciar una nueva vida, pero Şahika no está dispuesta a que sus enemigos la vean derrotada. Ella no está por la labor de dejar Estambul.

Por otro lado, Ender deja a Nadir borrar la foto de la cárcel que tanto odia a cambio de no volver a amenazarla. Mientras Halit se queda triste y deprimido tras la visita de Yildiz, quien decide mandar a Aysel para que les lleve comida y prepare sus platos favoritos.

Por último, Ender quiere que Erim viva con ella en mejores condiciones y Halit acepta la propuesta pensando en hacer feliz a su hijo.