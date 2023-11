‘Amar es para siempre’: Avance semanal del 20 al 24 de noviembre con la enfermedad de Malena

‘Amar es para siempre‘ continúa su periplo en las sobremesas de Antena 3 antes de despedirse definitivamente de la audiencia tras once años en antena y dar paso a una nueva serie de los mismos creadores.

Por el momento no hay fecha para el final de la serie, lo que si hay es ya un final grabado. Y es que la serie producida por Diagonal TV concluía su rodaje hace unos días. Ante esta despedida, Manu Baqueiro ha querido decir adiós a la serie con un emotivo mensaje. Mientras que ‘Sueños de libertad’, la serie que tomará su relevo ya ha comenzado su rodaje.

Esta semana en ‘Amar es para siempre’ hemos asistido a momentos de mucha tensión con el disparo e intento de asesinato a Quintero y la detención de Felipe Soria. Además Román descubre que sus padres están detrás de las amenazas de Crespo a Lola.

¿Pero qué va a pasar durante toda la próxima semana en la serie protagonizada por Itziar Miranda, Manu Baqueiro, Anabel Alonso, entre otros? Pues si no puedes esperar, en El Televisero te avanzamos las tramas más importantes de todos los capítulos de ‘Amar es para siempre’ del 20 al 24 de noviembre que se emite en Antena 3 de lunes a viernes a las 15:45 horas:

Capítulo 2755 de ‘Amar es para siempre’ – Lunes 20 de noviembre

Elena y Federico comparten el desayuno en soledad hasta que Román irrumpe en casa después de una noche de reflexión por las impactantes revelaciones de Crespo. Elena intenta suavizar la situación, pero su intento resulta en vano. Román confronta a sus padres y les informa sobre los planes de la costurera de abandonar Madrid sin saber que Malena lo está escuchando todo. Por otro lado, la familia Gómez enfrenta sus propios desafíos, ya que Marcelino comienza a pagar el precio de la fama. Apenas puede salir de casa sin ser asediado por sus seguidores.

Más tarde, Marcelino concede su primera entrevista en la radio sobre su programa de cocina, lo que agita aún más los ánimos de Pelayo y aumenta su mal humor. Marcelino intenta explicar a su padre su necesidad de crecer profesionalmente y abrirse camino más allá de El Asturiano, aunque está seguro de que puede combinar sus dos trabajos. Pelayo reacciona mal ante las palabras de su hijo y le sugiere que tal vez sea hora de que cada uno siga su propio camino, lo que crea una brecha en su relación.

En el King’s, Rafa comparte sus preocupaciones con Sofía, lamentando haberse despedido de «Sara Pimentel» tan rápido, cuando Isidro llega con malas noticias: no lo han admitido en el club. Ahora tendrán que encontrar una nueva manera de acercarse a Crespo y descubrir la verdad.

Pero Crespo enfrenta otros problemas, y confiesa a su hija que su entidad bancaria corre el riesgo de ser intervenida. Alicia, furiosa, teme por su padre y le advierte sobre las posibles consecuencias legales que podrían llevarle a la cárcel. Crespo le pide a su hija que viaje a Ginebra para empezar a mover fondos a cuentas privadas y proteger su patrimonio.

Luego, Rafa descubre casualmente que Alicia es hija de Crespo y se entera de que en Los Berrocales no hay restricciones de acceso, solo es necesario pagar la cuota para ser socio. En Confecciones Quevedo, Federico y Elena intentan reconciliarse con Román, pero este se muestra distante y solo quiere una relación laboral con sus padres. Mientras tanto, Román descubre un diseño de Victoria que no ha sido incluido en la colección de la empresa gracias a Claudia.

En medio de las tensiones familiares, Benigna y Mauricio Peñalara continúan discutiendo sobre la beatificación de doña Amalia, y Pelayo comparte con Gala las dificultades de mantener una relación a distancia, lo que remueve a la joven superdotada.

Quintero, por su parte, no puede superar el trauma del disparo que recibió y sufre ataques de ansiedad. Además, cree haber visto a su agresor, Manzano. Por último, tras las amenazas de Crespo, Lola decide que lo mejor para proteger a su familia es regresar a Barcelona. Mientras comparte sus planes con Manolita en la plaza, Malena aparece repentinamente y se desmaya.

Capítulo 2756 de ‘Amar es para siempre’ – Martes 21 de noviembre

Malena parece recuperarse del desmayo, pero aún se siente débil. Los Gómez se vuelcan en atenciones y Lola decide avisar a Román de lo sucedido para que un médico revise su estado en profundidad. Parece evidente que tras el accidente de moto que sufrió, Malena aún no está completamente recuperada.

Al caer la noche, la policía abandona el domicilio de Quintero, quien acaba confesando a Silvia y Benigna el trauma que sufre desde que recibió el disparo. Ahora es cuando más necesita que estén a su lado y ambas prometen ayudarle a superar el miedo.

En paralelo, Román llega a casa de los Gómez para recoger a Malena y llevarla de regreso a casa antes de que Elena y Federico noten su ausencia. El contable de Confecciones Quevedo aprovecha la ocasión para disculparse por las amenazas de Crespo y mostrar su absoluto rechazo hacia ellas. Los Gómez no tardan en darse cuenta de que Román no se parece en absoluto a sus padres.

En el King´s, Rafa pone al tanto a Sofía e Isidro de sus pesquisas. El policía ata cabos, parece evidente que el propio Crespo se ha encargado de impedir que frecuente el club. Sofía se da cuenta de que el empresario siempre va un paso por delante de ellos, por lo que todo apunta a que debe tener un informante en la policía.

En casa de los Quevedo, casi han terminado de cenar cuando Malena confiesa lo sucedido en la plaza esa misma tarde y la discusión con Elena y Federico está servida, quienes están cada vez más lejos de sus hijos. A la mañana siguiente, después de lo ocurrido con Malena, Marcelino y Pelayo liman asperezas cuando aparece Pilar Romero, que piensa permitir a Marcelino que baje el ritmo. Marcelino empieza a verse superado por el programa, tanto como Pelayo.

En cuanto a Alicia, antes de volar a Ginebra, se pasa por Confecciones Quevedo, donde tiene ocasión de consolar a Victoria, muy afectada tras recibir la llamada de una modelo, antigua novia de Diana, que no ha dudado en responsabilizar a la diseñadora de su muerte. La abogada logra reforzar la autoestima de Victoria, quien se muestra cada vez más entusiasmada por los cantos de sirena de Alicia.

Por su parte, Benigna sigue disgustada por la evolución que ha tomado la beatificación de doña Amalia. Además, comparte con Manolita su preocupación por Quintero, traumatizado tras el disparo que recibió. Manolita acude en su ayuda, dispuesta a sacar del pozo del miedo al abogado. Más tarde, Isidro descubre que, hace un par de meses alguien estuvo hurgando en su expediente. Crespo ha estado tras su pista y aconseja cautela a Sofía, lo que pone otra vez a prueba su relación.

Otra relación que no deja de superar dificultades es la de Gala y Carlos. Ahora el joven decide implicarse más en el movimiento objetor de conciencia y está dispuesto a acudir a una manifestación, poniéndose en riesgo, lo que inevitablemente preocupa a Gala y provoca una nueva discusión entre ellos.

Por último, es evidente que el desmayo de Malena ha dejado muy tocados a los Quevedo y a los Gómez. Federico decide apoyarse en su buen amigo Crespo, que consigue desviar la atención de Federico cuando está a punto de descubrir a Elena.

Capítulo 2757 de ‘Amar es para siempre’ – Miércoles 22 de noviembre

La familia Quevedo cada día se resquebraja un poco más. Elena y Federico se están quedando solos en su cruzada contra Dolores y su familia. Pero cuentan con Crespo, quien se ha comprometido a tomar medidas más drásticas que impidan la cercanía de los Gómez con Malena.

Quintero, por su parte, no se siente capaz de superar sus miedos e insiste en permanecer en casa, pero Silvia sabe que, cuanto más tiempo pase sin afrontar todo aquello a lo que teme, más difícil será superar esa situación. Silvia decide ayudar a Quintero en el caso de Losada a cambio de que él salga de casa a dar un paseo con ella.

Y mientras Benigna no cabe en sí de felicidad después de que unas manchas que supuestamente forman la imagen de doña Amalia hayan aparecido en la fachada de la iglesia, Sebas y Gala, a espaldas de Carlos, deciden acudir a la manifestación del MOC.

En Confecciones Quevedo, los ánimos siguen crispados entre Federico y Román, hasta que se produce un acercamiento entre ellos cuando el último evita que su padre cometa un error durante la reunión con un importante empresario.

Sin embargo, la relación que parece del todo imposible reconducir es la de Elena y Lola. La matriarca de los Quevedo no duda en amenazar a la modista con tomar represalias contra su familia. Elena se ha propuesto que Dolores y los suyos desaparezcan de su vida y no piensa parar hasta lograrlo.

Por el contrario, Isidro y Sofía saben disculpar sus arrebatos de la pasada noche y se reconcilian. Minutos después aparece Crespo en el King´s, que trata de sonsacar a Sofía y está a punto de pillar a Isidro en el local. Afortunadamente, Rafa está al tanto y lo evita. Pero el joven artista va a tener que hacer algo más: acercarse al entorno de Crespo para llegar a la verdad.

En cuanto a Marcelino, recibe las peores noticias posibles, ¡el segundo programa ha sido un éxito aún mayor! Marcelino se siente desbordado con la fama y la agenda que le ha preparado Pilar. Al caer la noche, en casa de Quintero, Silvia no es capaz de controlar su impulso y se deja llevar dando el primer paso y besando al abogado una vez más.

En paralelo, en Confecciones Quevedo, Chimo anima a Román a volver con Lola. Después, el contable sorprende a Victoria hablando por teléfono con Alicia, lo que acrecienta sus sospechas y acaba descubriendo que su hermana está montando su propia marca con Alicia.

Capítulo 2758 – Jueves 23 de noviembre

Los Quevedo y Crespo no ha perdido el tiempo y han cumplido sus amenazas en tiempo récord cuando Pilar comunica a Marcelino que el programa, contra todo pronóstico, ha sido cancelado. Ante la situación, Lola decide marcharse a Barcelona para no perjudicar a su familia.

En Confecciones Quevedo, Rafa aparece buscando a Victoria para recoger el vestido que ha diseñado para “Sarita Jurado”, su nuevo personaje. Con gran habilidad y haciendo gala de su naturalidad, el artista logra que Alicia, que acaba de regresar de Ginebra, donde puso a salvo una importante suma de dinero, acuda a su show para acercarse a ella.

En el supermercado, Carlos da la voz de alarma a Manolita y Benigna, pues Gala y Sebas no han llegado aún y no sabe dónde pueden estar. El joven se muestra muy preocupado hasta que una llamada de teléfono lo aclara todo: Sebas y Gala han pasado la noche en el calabozo. Después de lo sucedido a raíz de la manifestación, Gala y Carlos toman una decisión: fugarse juntos a Corfú. A su vez, Benigna se entera de que Mauricio Peñalara pintó a la “Amalia de Bélmez”.

En cuanto a Silvia y Quintero, los abogados discuten a consecuencia del caso del divorcio de Ramiro Losada, pues ella ha tomado iniciativas sin consultarle y sus principios parecen totalmente opuestos. Aunque para discusión, la que viven Lola y Elena en el taller. Consciente del daño que los Quevedo serían capaces de causar a su familia, Lola se rinde y anuncia su traslado a Barcelona.

De regreso en el barrio, Lola se topa con Román, quien no puede renunciar al amor de su vida. Reconoce que está enamorado y que necesita a Lola a su lado. Román le pide que no se vaya y que busquen una salida juntos, pero ella, aunque siente lo mismo, se niega, debe proteger a su familia de los Quevedo, especialmente de Elena.

Más tarde, en el taller, después del plano que descubrió, Román decide enfrentar a Victoria, a la que interroga sobre sus planes a espaldas de los Quevedo. Al mismo tiempo, Chimo decide luchar por el amor de Claudia, que no le cierra la puerta, pero lo cierto es que recuperar su confianza no va a ser nada fácil. Finalmente, Elena y Román regresan del hospital con las peores noticias para Federico y Victoria: Malena tiene leucemia.

Capítulo 2759 – Viernes 24 de noviembre

Los Quevedo aún tratan de asimilar la noticia y la gravedad de la enfermedad que sufre Malena. Un trasplante de médula sería el tratamiento más eficaz que podría salvar su vida, por lo que los Quevedo se harán pruebas de compatibilidad y mantendrán en secreto la enfermedad de Malena.

Mientras, en el King´s, Sofía consigue retener a Alicia, se gana su simpatía y quedan para volver a verse pronto. Isidro no puede evitar preocuparse por los riesgos que está asumiendo Sofía.

A la mañana siguiente, Malena se siente cada vez más débil y empeora por momentos. Elena mantiene una conversación muy íntima y cómplice en la que trata de convencer a Malena de que tendrá que someterse a un tratamiento en el hospital para recuperarse, aunque mantiene oculta la verdadera enfermedad que padece.

Después, en Confecciones Quevedo, dada la situación familiar, Román pide a Victoria que desista o al menos aplace sus planes empresariales con Alicia. En este momento no pueden asumir una crisis en el negocio, necesitan estar unidos. A su vez, Elena ha descargado todo su trabajo en Claudia y está desbordada.

En cuanto a Crespo, el empresario descubre que su hija Alicia está haciendo negocios por su cuenta y se interesa en saber más sobre su proyecto, pero, por el momento, la abogada no suelta prenda.

En El Asturiano reciben la visita de Pilar Romero, que ha venido a despedirse de Marcelino y a entregarle todas las cartas de los espectadores del programa que se han recibido en las últimas semanas. Ahora que todo ha acabado, los Gómez deciden pedir ayuda a Quintero para defenderse de Crespo y los Quevedo.

Mientras, en casa de los Quevedo, Chimo sorprende a Malena con su visita. El actual gestor de Los Berrocales no tarda en darse cuenta de que la joven no presenta un buen aspecto y es Román quien acaba confesando a su amigo la terrible enfermedad que padece y de la que no puede enterarse.

Y mientras Carlos y Gala necesitan reunir dinero con rapidez para poder fugarse juntos cuanto antes, Silvia y Quintero normalizan su situación y hablan del beso que se dieron. Además, Belén, la hija de Marisa, se presenta en el barrio para pedirle cuentas a Pelayo acerca de la relación que mantiene con su madre.

Por último, los Quevedo vuelven a enfrentarse cuando Román plantea la posibilidad de advertir a Dolores de lo que ocurre con Malena, pues al ser su madre biológica, las probabilidades de que su médula sea compatible aumentan, pero Elena y Federico se niegan en rotundo y parecen capaces de sacrificar la vida de Malena con tal de mantener a Dolores alejada de sus vidas.