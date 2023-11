Aitana denuncia ser víctima de una manipulación y hace este llamamiento ante el bullying

Aitana Ocaña no es muy dada a responder a los haters en redes sociales. Y eso que en los últimos meses ha sido blanco de numerosas críticas. Por sus sensuales bailes, por su relación con Sebastián Yatra o incluso por la forma de vestir en sus conciertos. Pero ha sido una foto manipulada de ella y que se ha viralizado la que le ha hecho explotar.

Este miércoles la revista Vogue en TikTok ha compartido un vídeo en el que aparece la cantante contando los detalles del dramático corte de pelo que se hizo hace unas semanas. Sin embargo, lo que ha causado un gran revuelo en las redes sociales ha sido el ver a Aitana sin su icónico flequillo.

La exconcursante de ‘OT 2017’ aparece con dos horquillas en ambos lados de la frente, con el flequillo para atrás. Y, además, sin una pizca de maquillaje. Esto ha provocado que numerosos usuarios le hayan hecho ‘bullying’, riéndose de esta imagen tan natural de la joven catalana. Una imagen que está «manipulada», según ella misma ha explicado, visiblemente enfadada.

La petición de Aitana a sus seguidores

Ante semejantes mensajes de odio, donde la llegan a comparar con Kiko Rivera, Aitana ha decidido dar un golpe en la mesa, algo poco habitual en ella. A través de su perfil de X (antes Twitter), la cantante ha escrito lo siguiente: «Se está rulando una imagen mía que está editada. Os recomiendo que si vais a juzgar algo sea algo real».

Además, ha desvelado que el aparecer sin flequillo es algo que a ella la trae muy malos recuerdos: «También deciros que me hicieron bullying en el colegio por eso y a partir de ahí se me creó una inseguridad grande. Me siento segura a día de hoy, pero no manipuléis imágenes», ha pedido encarecidamente a sus seguidores.