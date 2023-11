A Gloria Camila le cuesta así de caro manifestarse contra la amnistía: «He perdido…»

Gloria Camila, Ana Obregón, María Pombo e Isabel Rábago tienen algo en común. Todas ellas han mostrado públicamente su total rechazo a la amnistía y han criticado duramente a Pedro Sánchez a través de sus respectivos perfiles de Instagram.

La hija de Ortega Cano no dudó en manifestarse el pasado domingo y, además, dar su opinión al respecto sobre la situación política actual de nuestro país. Motivo por el cual, tal y como ha reconocido ella misma, ha perdido unos cuantos seguidores en Instagram. La joven ha hecho uso de sus redes sociales para explicar lo sucedido.

«Como era de esperar, ayer me manifesté y bueno pues he perdido mil seguidores. Contaba con ello», ha comenzado diciendo Gloria Camila en un story. Sin embargo, esto no le ha afectado en absoluto, puesto que ha insistido en su opinión: «Pero lo que no puede ser es que vengan los socialistas a ubicarme ya de derechas y a hablarme de que los otros partidos no son mejores que lo que está haciendo Sánchez. Esto no se trata de un partido u otro. Esto se trata de algo común general de España que nos debería importar a todos».

#NOTICIA Después de pasar una noche bastante mala y destemplada, Gloria Camila Ortega cuenta en sus redes que ha perdido mil seguidores por dar sus opiniones políticas en relación a la actualidad española y a Pedro Sánchez. Sin embargo, Gloria prefiere ser coherente y libre… pic.twitter.com/ACsTLHMcnk — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) November 11, 2023

Gloria Camila no es la única famosa contraria a la amnistía

La hija menor de Rocío Jurado prefiere mostrar públicamente su rechazo a la amnistía antes que no hacerlo y seguir teniendo seguidores. Esta no es la primera vez que la colaboradora de ‘Espejo Público’ se posiciona políticamente y paga las consecuencias. Pese a haber perdido seguidores, otros usuarios de Instagram le han mostrado su apoyo. De hecho ella misma ha compartido alguno de estos mensajes que ha recibido, alabando su valentía por criticar abiertamente al Gobierno y a Pedro Sánchez.

Además de Gloria Camila, otros muchos rostros conocidos se han posicionado abiertamente contra la amnistía a través de sus redes sociales. María Pombo, Frank Cuesta, Ana Obregón, Isabel Rábago, Laura Matamoros o Tomás Páramo son algunos de ellos. La influencer Rocío Osorio escribía lo siguiente: «No soy facha, soy española y esto me duele».