Xavier Sardá se atreve a llamar «machista» a Ana Rosa por lo que suelta en ‘TardeAR’

Si hay un colaborador de ‘TardeAR’ que ha demostrado no tener miedo a enfrentarse a sus compañeros y a la propia Ana Rosa Quintana es Xavier Sardá. Y eso es lo que ha vuelto a demostrar este martes el que fuera presentador de ‘Crónicas marcianas’.

Ana Rosa Quintana conectaba este martes con Vanessa, una mujer que está muy feliz estando soltera y sin pareja desde 2012. Lo hacía después de poner sobre la mesa cómo hay una estadística que dice que estar soltero está de moda porque se es más feliz.

Sin embargo, los problemas técnicos hacían que a Vanessa no se la escuchara bien. «Vanessa, hola, ¿cómo estás?», le preguntaba Ana Rosa a lo que justo después la presentadora añadía «soltera y sin pareja». «Y sin pareja sí», decía sin que se la escuchara bien. «Y sin voz», soltaba Xavier Sardá.

«Espera que no te escucho. Vanessa háblame», le pedía Ana Rosa a su invitada que intentaba hablar con el programa pero no se le escuchaba en la videollamada. «No se casará así ehh, así no se casa», ironizaba Xavier Sardá al ver que era imposible escucharla.

Pero era Ana Rosa la que no se cortaba nada al hacer una broma. «Vanessa tienes que buscarte a uno que te arregle el aparato ese«, comentaba la presentadora provocando la risa de todos en plató y de la propia Vanessa. «Un poco machista eso ehhh«, le replicaba Sardá a la presentadora.

«Un poco machista. Bueno o una compañera, no tiene por qué ser un tío. Puede ser una mujer también», defendía Ana Rosa ante el ataque de Xavier Sardá en pleno directo.

Xavier Sardá se enzarza con Mario Vaquerizo

Previamente, Xavier Sardá también le había soltado otro dardo a Mario Vaquerizo después de que el cantante de las Nancys Rubias no le dejara hablar. «Perdoneme usted señor Sardá», le decía el marido de Alaska a su compañero al no dejarle opinar sobre los ciberataques.

«Es que me dices que hablo mucho», añadía Mario Vaquerizo ante su compañero. «Oye, vete a paseo», le soltaba Sardá. «Por cierto tienes las bolsas de los ojos que pareces Lous Voitton», le decía el colaborador a su compañero. «Si las bolsas me las operé», aseveraba Mario.