TVE suprime ‘La Moderna’ en su capítulo 28 de la parrilla del miércoles por esta causa

‘Salón de té La Moderna’ sigue intentando hacerse un hueco en las sobremesas de La 1 haciendo tándem con ‘La Promesa’ y compitiendo contra ‘Amar es para siempre’ y ‘Pecado original’ en Antena 3 un mes después de su estreno en prime time y posteriormente su salto a la tarde.

Sin embargo, los fans de ‘La Moderna’ que pongan este miércoles La 1 para ver el capítulo 28 se llevarán un chasco. Y es que con motivo de la festividad del día de Todos los Santos, TVE ha decidido hacer un parón en la emisión de la serie basada en la novela de Luisa Carnés.

Así, ‘La Moderna’ faltará a su cita con la audiencia este miércoles al igual que sucederá con ‘La Promesa’. En su lugar, TVE ofrecerá doble sesión de cine con la célebre película «Quédate conmigo» con Susan Sarandon y Julia Roberts a las 16:00 horas y después, a las 17:55 horas «Un hombre de altura».

En el capítulo de ‘La Moderna’ de este martes, hemos vivido el regreso de Antonia al salón de té después de su despido. Por su parte, Pablo acaba aceptando un nuevo trabajo con Raimundo, algo que inquieta a Luisa. Mientras Íñigo ha empezado a sospechar que Aguirre está muerto.

Avance del Capítulo 28 de ‘La Moderna’ del jueves 2 de noviembre

Antonia no puede más y decide salir a buscar a Marta por Madrid para intentar dar con su paradero. Algo que terminará ocurriendo, pero no por su pericia en la búsqueda, sino porque será la joven quien se presente en su casa pidiéndole refugio. Mientras, en el hogar los Garcés, Pablo arremeterá contra Manuel ya que no consigue aclarar sus sospechas. A la par, Luisa encuentra el dinero que el propio Pablo tenía escondido en casa proveniente de sus trapicheos con Raimundo.

Al final cada uno es como es, y Teresa por ejemplo es de las que opina que quien la persigue, la consigue, y ahí seguirá insistiendo con Miguel. Doña Carla no dejará que Matilde e Íñigo sospechen de ella como la persona que le está enviando los anónimos a Íñigo, pero, si Aguirre está muerto como ellos dos creen, ¿por qué Matilde se siente acechada?