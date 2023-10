The Grefg trae de vuelta al ‘Un, dos, tres’ en Twitch: «Tiene la esencia del original con más locura»

La televisión en abierto cada vez va teniendo más rivales. Ya no solo son las series y documentales los que tienen una mayor acogida en las plataformas de streaming. Ahora también es el turno de los programas de entretenimiento, que están llegando a otras plataformas como Twitch. Es el caso del ‘Un, dos, tres‘, el mítico concurso creado por Chicho Ibañez Serrador y que presentó, entre muchos otros, Mayra Gómez Kemp.

Este formato regresa 19 años después de la mano del popular streamer The Grefg. El estreno se producirá este jueves 19 de octubre, a las 19.00 horas, en el canal de Twitch de The Grefg y, como tacañonas, serán el popular Mister Jagger y las míticas hermanas Hurtado. Entre los azafatos, que por primera vez no solo serán mujeres, veremos a Nadia Vilaplana, Unai Liarte, Andrea Palazón, Néstor Seller, Abril Cols y Marta Hernández.

Los concursantes también serán creadores de contenido, con equipos formados por DjMaRiiO, Marta Díaz, Gemita, Lluna Clark, Yosoyplex y Luzu. A su vez, en el turno de la subasta, veremos cameos del mago Jandro y el mentalista Juanma González, así como actuaciones de Vicco y Kiko Rivera.

Entrevista a The Grefg

TITULARES DE LA ENTREVISTA