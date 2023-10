Se hace público por qué Fabiola Martínez ha dejado en la estacada a Sonsoles Ónega

Fabiola Martínez está de actualidad después de que se conociera que Bertín Osborne le habría podido ser infiel durante su matrimonio con la cantante Encarna Navarro. Además, el foco está sobre la empresaria también desde el momento en el que se conoce que el cantante va a ser padre con Gabriela Guillén a sus 69 años, un tema sobre el que no quiso hablar en ‘Y ahora Sonsoles’.

Sin embargo, la semana pasada Fabiola Martínez sí que decidía hablar sobre Bertín Osborne y hacer pública su molestia en una entrevista para la revista Lecturas, algo que habría indignado a Sonsoles Ónega. Según recoge Informalia, desde el formato de Antena 3 no ha sentado nada bien la entrevista de Fabiola. «En el programa ha molestado que se negara a hablar de manera recurrente a pesar de la insistencia por convencerla y que ahora hable en una revista. No lo entienden», aseguran.

«Ella se mostró muy molesta cuando este verano se le preguntaba por estos embarazos y sin embargo ahora no le importa decir de todo en una entrevista», ha recordado un trabajador de ‘Y ahora Sonsoles’, quien hace público el malestar de todo el equipo del programa, incluida la propia Sonsoles Ónega, con la doble vara de medir de la empresaria.

«Ahora no parece incomodarla tratar el tema. Al final va a resultar que el problema no era hablar de estas historias de Bertín, sino hacerlo sin cobrar un caché especial por ello y tener que hablar por el importe de su colaboración diaria», ha manifestado el trabajador de ‘Y ahora Sonsoles’ al citado medio.

¿Por qué ha desaparecido Fabiola Martínez de ‘Y ahora Sonsoles’?

Durante la temporada pasada, Fabiola Martínez se convertía en uno de los grandes fichajes de Sonsoles para su programa en Antena 3. No obstante, ahora que está de actualidad por las últimas polémicas de Bertín Osborne, no hay ni rastro de esta en los espacios de Atresmedia.

No obstante, las polémicas de Bertín Osborne no tendrán nada que ver con su ausencia. Según ha explicado la empresaria a Lecturas, su marcha del programa se debe a una incompatibilidad de proyectos: «El programa ahora requería más implicación y era incompatible con un nuevo proyecto profesional que me ha salido y que llevo tiempo esperando«.