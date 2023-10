Raquel Sánchez Silva revela su peor momento en ‘Supervivientes’ ahora y por primera vez

Raquel Sánchez Silva es una de las presentadoras del momento. La comunicadora se ha puesto al frente de ‘El Conquistador‘, el reality de aventuras de La 1 de TVE. Este no tiene nada que ver con ‘Supervivientes’, pues las condiciones en las que están los concursantes son aún más extremas, lo que nos deja imágenes realmente impactantes.

Es por este motivo, por las extremas condiciones en las que están los participantes y por todo a lo que se tienen que enfrentar, por lo que Raquel Sánchez Silva ha dejado claro que ella «no» participaría en el formato. En un test rápido que le ha hecho el programa en sus redes sociales ha sido contundente: «Me parece lo más duro que he visto jamás».

Cabe destacar que la presentadora ha conducido no uno, sino varios realitys de supervivencia. Todo el mundo recuerda su papel clave en ‘Supervivientes’, pero Raquel también presentó dos temporadas de ‘Pekín Express’, la segunda temporada que era ‘La ruta del Himalaya’ y la tercera temporada que fue ‘La ruta del dragón’.

Gracias a este test ‘express’ también hemos podido conocer uno de los momentos en los que peor lo pasó Raquel Sánchez Silva en ‘Supervivientes’. Al ser preguntada por un momento ‘tierra trágame’ en TV ha desvelado: «Un día en un programa de televisión, muy lejos de España. De repente, se cayó la señal y no tenía retorno. Estuve cuatro horas en directo a ciegas completamente».

No obstante, Raquel Sánchez Silva sacó la parte positiva de esos momentos de lo más agobiantes: «Tengo que decir que siempre que he sentido un ‘tierra trágame’ han sido, creo, que de los mejores momentos de mi vida en la televisión, porque ahí es cuando te das cuenta de que equivocarse no es tan importante».