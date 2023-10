Pablo López se revuelve contra Antonio Orozco por su jugarreta en ‘La Voz’ y ojo al final

Este viernes 13 de octubre Antena 3 ha emitido una nueva gala de ‘Audiciones a ciegas’ de ‘La Voz’. Y, de nuevo, los rifirrafes entre los coaches han estado muy presentes. En esta ocasión, tanto Luis Fonsi como Pablo López se han revuelto contra Antonio Orozco.

En el caso de Pablo López, Antonio Orozco ha consumado una jugarreta, cuya ‘culpable’ ha sido Karen López, una joven catalana que consiguió captar la atención de todos los coaches con su increíble voz. Luis Fonsi, Malú y Orozco giraron sus sillas enseguida. Y, aunque Pablo López también lo intentó, fue bloqueado por su compañero. «Me encantaría haber podido optar a tenerte cerca», le dijo el cantante y compositor, lamentando no poder tenerla en su equipo.

Antonio Orozco tras su bloqueo a Pablo López: «Aquí no hay amigos»

Tras esto, el catalán le explicó a la concursante el porqué de su bloqueo: «Acabo de gastar mi bloqueo por ti. Lo he hecho bloqueando a la otra parte de mi corazón. Eso no solo deja claro lo que te quiero, sino lo que te necesito». Y es que Antonio Orozco es consciente de que su amigo es un gran rival. Así se lo ha hecho ver a la joven: «Bloqueo a Pablo porque está claro que todos tienen una querencia hacia él, contra la que no podemos competir. Esto es la guerra. Aquí no hay amigos».

Sin embargo, la estrategia del artista no le sirvió de mucho, pues Karen decidió marcharse al equipo de Luis Fonsi. Tras lo cual llegó un nuevo concursante al escenario de ‘La Voz’, Anderson, un brasileño que tenía una panadería en A Coruña. Este, quien aseguró que la música le había salvado en momentos muy difíciles de su vida, sorprendió a todos con una actuación en portugués.

Cuando parecía que ninguno de los coaches se iba a dar la vuelta, Pablo López pulsó el botón rojo en el último momento. De esta forma, consiguió que Anderson formase parte de su equipo. En ese momento, el malagueño reveló el motivo por el que se había esperado hasta el último segundo: «He esperado como estratega, porque Antonio solo por pelear conmigo, le da al botón». «No me ha dado tiempo», reconocía Antonio Orozco.