Luis Fonsi se planta ante Antonio Orozco en ‘La Voz’ y se queja a la dirección: «Déjame hablar»

En ‘La Voz’ cada coach tiene sus estrategias para conseguir que los concursantes se vayan a sus equipos. En el caso de Antonio Orozco es su labia la que le ayuda a hacerse con las mejores voces. Sin embargo, en ocasiones, el catalán habla tanto que no da la oportunidad a sus compañeros de poder convencer a los aspirantes, algo que ha indignado a Luis Fonsi en su último programa.

Este viernes 13 de octubre, durante la quinta gala de ‘Audiciones a ciegas’, Antonio Orozco fue el único coach que se giró con Juan Falcó, un almeriense cuya voz sorprendió mucho al artista. «Lo que más me gusta de todo esto es que no tienes que elegir. No te queda más remedio que venir a mi equipo», le dijo el coach tras darse cuenta de que era el único que había pulsado el botón rojo.

A raíz de esto, los jueces hablaron de las distintas estrategias que utilizan cada uno de ellos para conseguir que los concursantes se vayan a sus equipos. Luis Fonsi cree que Orozco «es el que más habla». Algo con lo que su compañero no estaba para nada de acuerdo: «Eso no es verdad». «Sí lo es. Es que tú no dejas que la gente hable. Déjame hablar«, le pidió el puertorriqueño, quien insistió en que «empieza a hablar y todo lo que sale de su boca es bonito».

El motivo por el que Luis Fonsi bloquea a Antonio Orozco en ‘La Voz’

Por este motivo, Luis Fonsi reveló que el motivo por el que bloquea al catalán es para que no pueda arrebatarle a los concursantes con su labia. Esto hizo que Antonio Orozco se quejara de que ha sido el más «bloqueado» y «superbloqueado» del concurso de Antena 3. El intérprete de ‘Despacito’, lejos de quedarse ahí, reclamó a la organización del programa que para la próxima temporada pudiese bloquear a todos sus compañeros de golpe. Una loca idea que provocó las carcajadas de Pablo López.

Fonsi también argumentó que cada uno de los coaches tiene sus estrategias: «Pablo es muy pensativo, se queda callado, pero de repente suelta algo y mata; Antonio es el que más se enrolla, es el que más energía gasta, pero casi siempre le va bien; Malú es pura energía. Tiene un sentido del humor brutal y es puro sentimiento».