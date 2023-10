‘Mía es la venganza’ bate récord en Divinity y confirma la insensatez de Telecinco retirándola

‘Mía es la venganza‘ no tiene techo en Divinity. La serie protagonizada por Lydia Bosch, José Sospedra y Natalia Rodríguez, entre otros, ha anotado récord de audiencia en la cadena temática de Mediaset en su capítulo 82; que ha firmado un gran 3,4% de cuota de pantalla, casi duplicando la media del canal y aupándose en el ranking de lo más visto de la TDT con 300 mil espectadores.

Un episodio frenético tras la tremenda pelea entre Mario Costa y Bosco con graves consecuencias para ambos y con el acercamiento entre Olivia y Bosco, hasta el punto de que el hijo de Santiago San Román se plantea perdonar la infidelidad de su chica. Todo mientras Jaime, el exmarido de Sonia Hidalgo, sigue con su plan para acosar a la dueña de Los Olivos, aliándose con Mario para llevar a término sus macabras intenciones.

Además, en el último capítulo de ‘Mía es la venganza’ han irrumpido dos nuevos personajes. Andrés, primo de Lorenzo, que será el nuevo jardinero del club; y Clara Buendía, una reconocida extenista que desembarca en el complejo deportivo y que atraerá a Bosco con oscuras pretensiones.

Pues bien, estos importantes giros en la trama han propiciado que la ficción se encumbre a su mejor dato histórico desde que se emite en Divinity, donde ha oscilado entre el 2,5 y el 3% de cuota durante la inmensa mayoría de sus emisiones.

“Chicago Fire” y “Mía es la venganza” se posicionan en el TOP 10 de las emisiones más vistas de los temáticos 🙌🏼

“Mía es la venganza” anota nuevo RÉCORD HISTORICO 😍, conquistando a un GRAN 3,4% 👏🏻

“Mi hogar mi destino” se mantiene en un BUEN 2% ❤️‍🔥y “La luz de mi vida”✨ SUBE — divinity (@divinity_es) October 4, 2023

Si bien, estos resultados no hacen más que constatar el garrafal desatino de Mediaset retirando ‘Mía es la venganza’ de la parrilla de Telecinco para relegarla a Divinity. Los datos de audiencia no eran los esperados al principio, pero, tal y como decían los propios actores, como Lydia Bosch, solo había que tener paciencia y darle tiempo para permitirle crecer como lo está haciendo.

Mediaset debe darle continuidad a ‘Mía es la venganza’ y enmendar su garrafal error

Sin embargo, la insensatez de los nuevos directivos empujó a que, con apenas tres semanas de emisión, se tomara la muy lamentable determinación de ordenar la paralización del rodaje, precipitar el final de la serie y eliminarla de la sobremesa de Telecinco con el maltrato y la falta de compromiso inaceptable que eso implica de cara al espectador.

Las cifras que ‘Así es la vida’ ha marcado no han mejorado las métricas de ‘Mía es la venganza’ y, teniendo en cuenta cómo ha ido progresando en Divinity, lo más probable es que en Telecinco hubiera ido incrementando adeptos conforme las tramas hubieran explotado. Algo que no supieron ver en la planta noble del grupo audiovisual, donde se condujeron erróneamente una vez más.

Así las cosas, sobra resaltar el error de bulto que supone que ‘Mía es la venganza’ no se encuentre en una programación de Telecinco que pide a gritos una diversificación y no un atiborramiento de magacines repetitivos e inapetentes. Y, sobre todo, es una aberración que ya tenga escrito su final en el capítulo 110. No estaría mal que en Mediaset hicieran propósito de enmienda y reconsideraran darle continuidad a la ficción, al menos en Divinity o en Mitele Plus; plataforma por la que, por cierto, no apuestan nada con contenidos propios.