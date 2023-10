Lo que no se vio del protocolo que activó ‘GH VIP’ ante el polémico abandono de Oriana

El abandono de Oriana de ‘GH VIP’ y su contienda personal contra Telecinco sigue dando de lo que hablar. El reality ha estrenado una tira diaria con Lara Álvarez al frente en la que se ha seguido abordando dicha marcha. En esta ocasión, el espacio ha ampliado la información dada y, además, hace frente a todas las críticas y acusaciones vertidas contra ellos en redes sociales.

Nada más comenzar, Lara Álvarez ha puesto en contexto a los espectadores asegurando que Oriana se enfrentó al Súper de ‘GH VIP’ por el apoyo que tiene Álex en la casa. Tal y como se ha podido ver en las imágenes facilitadas, la ahora exconcursante se cabreó sobre manera por el calificativo de «ridícula» que Álex no dejaba de dedicarle.

En el vídeo se ha podido ver claramente cuando el Súper le ha preguntado si quiere irse. «Sí, estoy hasta el coño. Ábreme», le ha arreado la joven. «Espera un momento, siéntate», le ha instado el Súper. Frente a ello, Oriana ha proseguido diciendo: «No quiero sentarme. No quiero estar más aquí. Os quedáis con la persona esta que me insulta y lo permitís. Como lo permitís todo. Yo no voy a caer en esto. Créeme que yo sí que voy a hacer mi carrera bien. Injusticias a otra, a mí que lo doy todo no».

Llegados a tal punto, el Súper de ‘GH VIP’ le ha contestado diciendo: «También es un insulto imitar un acento y tú también lo hiciste». «Mi amor llevo todo el reality hablando en colombiano y argentino. Si no me habéis escuchado entonces mirad bien las camaritas que para eso están puestas», le ha contestado de muy malas formas.

Poco ha tardado Oriana en pedir nuevamente su abandono: «El coso este es un añadido a que estoy hasta los cojones. En realidad no puedo más. Injusticias por todas partes. Conmigo sois los más injustos y encima tengo que permitir que me insulten». Ante esta situación, se ha podido ver como el Súper ha tramitado su abandono: «Hago una llamada y voy a por ti».

NUEVO VÍDEO DE ORIANA MARZOLI MINUTOS ANTES DE SALIR DE LA CASA DE GRAN HERMANO VIP‼️#GHVIP2O #oriele pic.twitter.com/GemgAzrmDT — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) October 2, 2023

Lara Álvarez se pone firme contra Oriana en ‘GH VIP’

Tras emitir estas imágenes, Lara Álvarez ha tomado el relevo para pronunciar unas serias palabras mirando a cámara. Visiblemente seria, la presentadora de ‘GH VIP’ ha comentado: «A ver, el protocolo de abandono es un proceso largo que comienza cuando un concursante contesta «sí» a la pregunta «¿te quieres ir del concurso?». El viernes Oriana activó el protocolo como habéis visto y todo se puso en. marcha y tal y como le pide al Súper sale del confesionario a una sala anexa que tiene ‘Gran Hermano’ para este tipo de situaciones».

La narrativa de Lara no queda ahí, sino que deja entrever más datos sobre las supuestas exigencias de Oriana a la organización de ‘GH VIP’. «Oriana traslada a la organización que cambiaría de idea si se cumplen una serie de exigencias. Se la escucha y mientras se trasladan sus peticiones a la cadena de mando dejamos que Oriana regrese a la casa donde sus compañeros se encuentran ensayando la prueba semanal. Tras realizar las consultas de las exigencias de Oriana se deniegan por ser incompatibles con ‘GH’ y una vez que ella entiende que sus exigencias no han sido satisfechas mantiene su decisión de irse sin vuelta atrás».

Lejos de quedarse callada, Lara Álvarez ha proseguido desarrollando cómo fueron los últimos minutos de Oriana en la casa. «En ese momento Oriana vuelve a entrar a la casa para hacer las maletas ya que ella considera que nadie puede tocar sus pertenencias, pero eso sí, sin contacto con ninguno de sus compañeros».

En su discurso, ‘GH VIP’ tampoco ha dejado pasar por alto las acusaciones sobre la pastilla de la ansiedad que le suministraron a Oriana. «Queremos destacar que el programa dispone de atención médica continuada. Los concursantes son atendidos por un equipo médico independiente que realizan un diagnóstico y de ser necesario prescriben el tratamiento o medicación que consideran adecuado», ha matizado Lara.