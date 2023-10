Las series de la semana acogen la llegada de ‘La red púrpura’ y lo nuevo de Los Javis

Halloween se acerca poco a poco en el calendario. Ya estamos en octubre, y el terror manda. Sea tanto en formato serie como en película. Y esta semana de octubre es la primera muestra de ello, porque de todo lo que destacamos que llega, casi todo es del género de terror. Ahí tenemos el regreso de Mike Flannagan a Netflix con ‘La caída de la casa Usher’. Regreso y despedida, porque el director abandona la plataforma para irse a la competencia. Concretamente, a Amazon Prime Video, con los que ha firmado un contrato para desarrollar series con ellos.

También nos llega una nueva adaptación de la saga literaria de ‘Pesadillas’ creada por R.L. Stine. Con un toque muy similar a la película que protagonizó Jack Black hace algunos años, Disney Plus se ha encargado de dar vida de nuevo a estos monstruos salidos de la mente del autor estadounidense. Y, hablando de monstruos, tendremos el estreno en plataformas de ‘The Boogeyman’, una vuelta de tuerca al mito del Hombre del Saco… y lo nuevo de Los Javis, ‘La Mesías’. No es terror, pero tiene momentos realmente sobrecogedores. Además, este domingo se estrena en Atresplayer ‘La red púrpura‘, la esperada secuela de ‘La novia gitana’.

Estrenos en Netflix

La caída de la Casa Usher (serie)

Sinopsis: En esta diabólica serie basada en las obras de Edgar Allan Poe, los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher han convertido la empresa Fortunato Pharmaceuticals en un emporio sinónimo de riqueza, privilegio y poder. Pero los secretos del pasado salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer que Roderick y Madeline conocieron en su juventud.

Mike Flannagan vuelve en plena forma a tiempo para otro Halloween más. El año pasado probó suerte con ‘El club de la medianoche‘ pero no acabó de funcionar como esperábamos. De hecho, la serie fue cancelada. El anunció de su regreso al terror más gótico y clásico fue celebrado, y así nos ha llegado ‘La caída de la Casa Usher’, que no solo se basa en el popular relato de Edgar Allan Poe, sino que tiene retazos de otros tantos del autor.

Sí, la serie no es lo terrorífica que esperábamos, pero con Flannagan siempre es así. El terror viene de las ansias de poder y el egoísmo del ser humano. Con Bruce Greenwood como protagonista, dando vida al patriarca Roderick Usher, la serie mezcla pasado y presente para explicarnos el declive de una empresa familiar, salpicada por una historia de fantasmas.

Fecha de estreno: 12 de octubre

Estrenos en Prime Video

Awareness (película)

Sinopsis: Ian es un adolescente rebelde que vive con su padre al margen de la sociedad. Sobreviven a base de pequeños timos gracias a la extraordinaria habilidad de Ian para proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás. Tras perder el control sobre sus poderes en público, una misteriosa agencia secreta comienza a perseguirle. En su huida, Ian descubrirá que no es el único y que toda su vida ha sido una mentira.

Nueva película de Amazon Prime Video en nuestro país. Con Carlos Scholz, María Pedraza, Pedro Alonso, Lela Loren y Óscar Jaenada, la plataforma nos plantea una historia de acción y ciencia-ficción dirigida por Daniel Benmayor (‘Tracers’). Pedro Alonso, protagonista de ‘Berlín’, el spin-off de ‘La casa de papel’, habló con los medios sobre su papel en la película. “Mi tarea fundamental en la película era darle un anclaje emocional a la trama mientras todos daban patadas voladoras«.

La película será presentada en el Festival Internacional de Sitges y llega a la plataforma el próximo 11 de octubre.

Fecha de estreno: 11 de octubre

Estrenos en Movistar Plus

La Mesías (serie)

Sinopsis: El vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesto por varias hermanas impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos.

El nuevo proyecto de Los Javis está recibiendo las mejores críticas de su carrera. Con una historia muy similar a la formación del grupo Flos Marie (que ha anunciado estar pensando en emprender acciones legales), ‘La Mesías‘ es un atrevido y político relato sobre el poder de la fe. El reparto está plagado de estrellas. Macarena García, Albert Pla, Carmen Machi, Lola Dueñas, Ana Rujas… Los Javis son unos expertos en sacar lo mejor de cada actriz, y en su nuevo proyecto dan un nuevo golpe en la mesa.

Presentada en el Festival de Cine de San Sebastián, los medios han aclamado la serie, que llegará de la mano de Movistar Plus con 7 episodios, y con un aliciente: ver a Amaia, ganadora de Operación Triunfo, en su debut como actriz.

Fecha de estreno: 11 de octubre

Estrenos en Disney Plus

The Boogeyman (película)

Sinopsis: La alumna de instituto Sadie Harper y su hermana pequeña Sawyer se están recuperando de la reciente muerte de su madre pero no cuentan con demasiado apoyo por parte de su padre, Will, un terapeuta que está lidiando con su propio dolor. Cuando un paciente desesperado aparece inesperadamente en su casa buscando ayuda, deja atrás una aterradora entidad sobrenatural que se aprovecha de las familias y se alimenta del sufrimiento de sus víctimas.

Disney apostó de nuevo por el terror con este vuelta de tuerca al mito del hombre del saco. El problema es que la película se quedaba en tierra de nadie. Ni nada miedo ni contaba una historia lo suficientemente interesante como apelar al gran público. Chris Messina, protagonista, hace lo que puede con el papel de padre sufridor, pero ‘The Boogeyman’ comete el peor de los pecados: aburre.

Fecha de estreno: 11 de octubre

Pesadillas (serie)

Sinopsis: Un grupo de cinco estudiantes de secundaria desatan fuerzas sobrenaturales sobre su ciudad, ahora deben trabajar juntos para salvarla.

Sin relación alguna con la película protagonizada por Jack Black (y su inspirada secuela), Disney nos trae un nuevo acercamiento a la saga literaria creada por R.L. Stine. ¿Quién no ha leído sus libros de ‘Pesadillas’? ‘Terror en la biblioteca’, ‘Pánico en el campamento’, ‘La máscara maldita’… Libros que nos acompañaron en nuestra infancia. La nueva serie basada en los libros llega con Justin Long de protagonista, pero por el material visto, no parece que vaya a ser una serie muy terrorífica. Quizá algo más cercano a los especiales de Disney Channel por Halloween. Completan el reparto Rachael Harris (‘Lucifer’), Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna, Ana Yi Puig y Will Price.

Fecha de estreno: 13 de octubre

Estrenos en SkyShowtime

Mentiras pasajeras (serie)

Sinopsis: Lucía ha conseguido tener la vida, el trabajo, la casa y hasta el prometido perfectos cuando, ante un merecido ascenso a directora general, es despedida y acusada de espionaje industrial. Así, Lucía emprende una gesta solitaria para recuperar su vida y demostrar su inocencia, pero ocultando la verdad a su entorno. Y como una mentira lleva a otra, la cosa se complica mucho.

Elena Anaya, Pilar Castro, Hugo Silva, Quim Gutiérrez , Susi Sánchez, María Botto, Pedro Casablanc y Estefanía de los Santos. Nombres de sobra conocidos en el cine español. Ese es el reparto principal de la primera serie de los hermanos Almodóvar, que producen con El Deseo. ‘Mentiras Pasajeras‘ llega de la mano de SkyShowtime, y promete dar mucho que hablar.

Una comedia cuya creadora es Nerea Castro, con dirección de Félix Sabroso, y que es la gran apuesta de la plataforma en nuestro país.

Fecha de estreno: 9 de octubre