La pillada en ‘GH VIP 8’ al miembro de Javier Fernández que no para de verse y comentarse

Javier Fernández fue el último concursante en entrar a la casa de Guadalix de la Sierra. Hasta ahora el patinador ha estado en un segundo plano, aunque parece que poco a poco va despertando y ha decidido jugar uniéndose al equipo de Laura Bozzo, Álex Caniggia, Albert Infantas y Carmen Alcayde.

Sin embargo, Javier Fernández se convirtió el pasado jueves en uno de los protagonistas de los vídeos que emitió el programa durante la gala presentada por Marta Flich. Y es que el patinador ha revolucionado la casa y las redes sociales por sus atributos.

«En la casa creen que en el cuerpo de Javier ha aparecido un objeto no volante, sí identificado, algo que no parece de este planeta«, comentaba Marta Flich antes de dar paso al vídeo sobre los atributos de Javier Fernández y la reacción de sus compañeros.

Y es que Albert se quedó completamente en shock cuando vio a su compañero levantarse de la cama en boxers marcando paquete. Así, el bailaor catalán no paró de comentarlo con sus compañeros. «Esta noche no duermo, esta noche tengo hasta escalofríos», aseveraba. Por su parte, Pilar Llori hacía un gesto con sus manos del tamaño del miembro del patinador. «¡El pájaro era así de grande!», comentaba la concursante.

Mientras que Javier Fernández, avergonzado sostenía que tampoco era para tanto. En el momento de la siesta, Albert le pedía a su compañero que no se quitara los pantalones. «Como me lo quite, no llevo nada debajo«, le soltaba entonces el patinador al bailaor, que no podía contenerse con su reacción. «Vaya calentura me está entrando«, comentaba Albert.

Lejos de quedarse ahí, Albert le comentaba a Laura Bozzo al día siguiente lo que había visto. «Aunque Javi la tenga grande, si Michael la tiene pequeñita, me conformo», soltaba el bailaor que no para de tontear con el italiano desde que coincidieron en la cueva. «Tremenda la declaración esta», se escuchaba decir a Álex Caniggia sin poder contener la risa.

Las redes también en shock

Como era de esperar el vídeo sobre los atributos de Javier Fernández dentro de ‘GH VIP 8‘ generó muchas reacciones en redes sociales. Así, algunos espectadores no dudaron en acordarse de Jorge Javier y el juego que hubiera dado esto con el presentador.

El mejor video de lo que llevamos de edición. 😂

Necesitaba a Jorge Javier para comentarlo 😪#GHVIPGala4 pic.twitter.com/ffZxNpKs01 — PedriN 📺 (@Pedri_TV) October 5, 2023

Pero JAJAJAJAJAJA



QUE MEMEOOO



no os pasa que Javier cada vez está más guapo? JAJAJAJAJAJA#GHVIPGala4 pic.twitter.com/9U2x5aoe9Q — SandraTC ✈ (@sandra_tarrasa) October 5, 2023

Cierta persona viendo el vídeo dedicado al miembro de Javier #GHVIPGala4 pic.twitter.com/AQhJNnM9HH — Donatella VERSACE💜 (@pachuriru) October 5, 2023

El juego que habría dado Jorge Javier con este vídeo y la fantasía que sería juntarlo con Albert en un plató… #GHVIPGala4 pic.twitter.com/6FRsZpiv3q — Beatriz Prieto Iglesias (@19Bea91) October 5, 2023

LAURA Y EL RABO DE JAVIER Y MICHAEL JAJAJAJJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJJAJAJA #GHVIP3O pic.twitter.com/WUrAQO6XxW — 🥚❌🔥 STRONG boy 🔥❌🦁 (@StrongBoy__) October 3, 2023

El rabo de Javier dando más contenido que él mismo, Zeus, Susana y el chófer (entre otros) juntos.#GHVIPGala4 — Javi (Taylor’s version) (@JaviHA92) October 5, 2023