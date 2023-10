La muy significativa publicación de Pablo Alborán tras relacionarle con Miguel Bosé

Este jueves, saltaron las alarmas con las informaciones que apuntaban a una relación más allá de la amistad entre Pablo Alborán y Miguel Bosé. La noticia nace de la prensa mexicana y, concretamente, de una revista muy popular en el país centroamericano que confirmaba un posible romance supuestamente por fuentes cercanas a los dos artistas.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Desde Miami, el periodista Álex Rodríguez entró en directo en el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco para restar toda credibilidad a este bulo. El comunicador aseguró que la cabecera que ofreció la noticia está demandada por varios famosos de Latinoamérica debido a la difusión de fake news y, además, destapó las malas artes que suele utilizar este medio en cuestión para publicar este tipo de informaciones.

«Como dato curioso, a pesar de que esta revista está diciendo que toda esa información la obtuvieron de una entrevista a una amiga de Pablo Alborán y Miguel Bosé, les cuento que muchas veces se inventan que han entrevistado a terceras personas para dar noticias. Yo estoy seguro de que esa entrevista no existe y creo que la información no es cierta; entre ellos no hay nada más allá que una amistad», sentenció el corresponsal en su conexión con Joaquín Prat.

«No es cierto», aseveró además el presentador de forma tajante para dispersar los rumores y contrarrestar esas publicaciones totalmente inciertas que adjudican un romance inexistente entre Pablo Alborán y Bosé. «Yo sé que no es cierto, confirmado», avanzó también el periodista y colaborador Antonio Rossi con fuentes de primera mano.

Pablo Alborán: «Mi autocontrol y yo evitando causar una hecatombe innecesaria»

Y ante tantísimo ruido en las últimas horas, muchos buscaban un pronunciamiento por parte de los protagonistas. Sin embargo, es sabido que, si algo tienen en común ambos, es que son escrupulosamente celosos con su vida sentimental. Así, era esperable que ninguna de las partes entrara a desmentir o confirmar nada.

No obstante, Pablo Alborán sí que ha colgado una publicación muy significativa en sus ‘stories’ de Instagram. En ella aparece un gorila y escribe la siguiente frase: «Mi autocontrol y yo evitando causar una hecatombe innecesaria». Una indirecta directísima ante esas falsas informaciones que le relacionan con Miguel Bosé precisamente cuando el malagueño se encuentra de gira en México.