La conmovedora carta de Toñi Moreno a Eduardo Casanova tras su expulsión de ‘MasterChef Celebrity’

Entre los concursantes de ‘MasterChef Celebrity 8′, el buen rollo es más que evidente, como así se pone de manifiesto en todos los planes que hacen juntos fuera de los fogones. O como así ha demostrado Toñi Moreno al dedicarle unas emotivas palabras al último expulsado de la edición, Eduardo Casanova.

El pasado jueves 19 de octubre, tras una dura prueba de eliminación, el actor y director se marchaba entre lágrimas del talent culinario de TVE. No obstante, se mostró muy orgulloso de su paso por el concurso. Su carácter alegre y dicharachero hará que su ausencia se note aún más si cabe en los fogones de ‘MasterChef’.

Por ello, Toñi Moreno ha querido dedicarle, a través de su perfil de Instagram, una carta abierta que empieza de la siguiente manera: «He conocido a pocas personas con más talento e inteligencia que Eduardo Casanova. Es un artista en el sentido más renacentista del término. Mi Picasso, mi Van Gogh», ha alabado la presentadora a su compañero, al que llama, cariñosamente, «mi niño» y «mi amigo».

La declaración de Toñi Moreno a Eduardo Casanova: «Te quiero»

Además, agradece al equipo del programa haber estado en la presente edición: «Agradezco haber estado en esta edición de ‘MasterChef’ por muchas razones, pero sobre todo por ti, Edu«. La periodista terminaba el texto con una auténtica declaración de amistad con la que pone de manifiesto el vínculo tan estrecho que han creado: “Te quiero con el alma”.

Para aportar un poquito de sentido del humor a la emotiva carta, Toñi Moreno ha bromeado con que en todas las fotos que acompañan al texto se puede apreciar a la perfección lo que está pensando. «Tengo una desgracia, se me nota todo en la cara», sentencia la gaditana. Todavía queda mucha edición por delante, pero, no cabe duda, de que la marcha de Eduardo Casanova se notará, y mucho.

Eduardo Casanova, muy orgulloso de su paso por ‘MasterChef Celebrity’

Pese a su expulsión, el actor y director cinematográfico se mostró muy contento de su paso por ‘MasterChef Celebrity’, asegurando que «este programa es muy fuerte. No solo aprendes a cocinar, sino que también te encuentras contigo mismo. Soy un tío muy feliz, pero el miedo es como una especie de capa que, a veces, me abraza. Y habérmela quitado, me ha venido muy bien», reconoció.

Eduardo Casanova nos ha regalado momentazos durante su estancia en ‘MasterChef’. Uno de los más viralizados por las redes sociales fue cuando lloró a moco tendido, y nunca mejor dicho, durante la entrevista de despedida de Tania Llasera tras su expulsión. Mientras su compañera conversaba con Pepe Rodríguez, Eduardo y Toñi Moreno no podían evitar las lágrimas.

Era en ese momento cuando se detectaba que algo colgaba de su nariz y que cayó sobre la cabeza de uno de los cámaras que grababan la escena en el piso de abajo. «No estoy bien. Le ha caído un moco en la cabeza al cámara calvo», soltó sin tapujos el exconcursante que, para evitar moquear más, se apoyó en Jorge Cadaval, quien le prestó su delantal para sonarse y limpiarse.