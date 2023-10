La condenatoria reacción de Chenoa al documental de David Bisbal por el veto impuesto

David Bisbal celebrará sus 20 años en el mundo de la música con un documental sobre su vida que se estrenará este martes 17 de octubre en Movistar Plus+. En él se hará un repaso a su trayectoria personal y profesional, desde que cantaba en la Orquesta Expresiones, su paso por la Academia de ‘Operación Triunfo’, hasta convertirse en uno de los artistas más reconocidos en España y Latinoamérica.

Sin embargo, en este viaje por su pasado, no hay mención alguna a su mediática relación con Chenoa. El almeriense, junto a sus asesores, creyeron conveniente no incluir en el documental su archiconocido noviazgo, así como la posterior y polémica ruptura. Del mismo modo, también vieron innecesario recordar la gala en la que volvieron a coincidir y en la que volvieron a interpretar el mítico ‘Escondidos’, con cobra incluida.

La drástica decisión de David Bisbal ha sorprendido, y mucho, a Chenoa. Aunque prefiere quitarle hierro al asunto, sus más allegados confiesan que está muy molesta por este veto de su ex. En concreto, según su entorno estaría bastante enfadada por unas declaraciones en las que el almeriense reconoce haber evitado hablar de sus relaciones sentimentales «porque nunca he vendido nada en las revistas».

Esta podría ser una alusión directa a la nueva presentadora de ‘Operación Triunfo’, quien sí ha ofrecido entrevistas remuneradas. «Es una indirecta muy directa y, por supuesto, se lo ha tomado como tal», asegura alguien que la conoce muy bien. Chenoa prefiere no entrar en polémicas, pero sí quiere dejar claro en los corrillos que no se arrepiente de su relación con David Bisbal ya que forma parte de su vida. Y, por tal motivo, nunca lo ocultará.

La referencia a Chenoa que sí se ha incluido en el documental de David Bisbal

David Bisbal junto a su mujer Rosanna Zanetti, en la premiere de su documental | Movistar Plus+

El artista ha presentado este lunes su documental en Madrid y, en el photocall, posó junto a su mujer, Rosanna Zanetti. La modelo venezolana no dudó en tener unas preciosas palabras hacia él: «Si nos hubiéramos conocido antes no estaríamos juntos. Al final hemos llegado en el momento perfecto. Siendo maduros y valorando lo que tenemos, teniendo presente quiénes somos también».

Sobre su ruptura con Chenoa, David Bisbal se limitó a definir este momento como «un cambio mío personal». Aunque sin mencionar a la otra protagonista de la historia. Narcís Rebollo, presidente de Universal Music España, y que también participa en el documental, ha sido algo más explícito al respecto. «Sí que es verdad que la famosa imagen con el chándal y llorando se ha quedado», dice, haciendo referencia al viralizado momento de la cantante a las puertas de su casa.

De lo que sí habla el intérprete de ‘Corazón latino’ es de otros muchos asuntos personales, como la enfermedad de su padre o su matrimonio con Rosanna Zanetti, con quien tiene dos hijos. Estos, junto a Ella, la hija que tuvo con Elena Tablada, son los niños de sus ojos. «Siempre he sido muy reservado con mi situación personal. Pero lo cierto es que en el documental han sabido respetar muy bien lo que soy y cómo me gusta manejar mi vida privada. Todo se ha hecho desde el respeto, como a mí me gusta hacer las cosas», dijo Bisbal durante la presentación ante los medios.