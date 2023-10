Jiménez Losantos dice ‘no’ a esta proposición de Ana Rosa y ojo a cómo le define ella

Después de ser uno de los grandes azotes de Mediaset en los últimos años, Federico Jiménez Losantos visitaba este lunes ‘TardeAR’ y se sentaba con Ana Rosa Quintana, que no dudaba en darle las gracias por visitar su programa por lo poco dado que es a aparecer en televisión.

Antes de recibirle en el plató, Ana Rosa no dudaba en elogiar a su invitado, definiéndole como «un intelectual» sin ningún reparo. «Hoy tenemos con nosotros a uno de los periodistas más importantes de nuestro país. Un intelectual, que por cierto no se casa con nadie, y que defiende sus ideales. Y muchas veces lo hace con ocurrencias que tienen mucho humor por mucho que los temas a veces no sean nada divertidos», señalaba Ana Rosa.

«Además tengo que decir que nunca va a la tele», añadía Ana Rosa. «¿Sabes hace cuánto tiempo que no iba? Desde la última vez que estuve contigo de mi libro de haikus», le respondía Federico Jiménez Losantos. «¿Y qué te gusta la tele?», le preguntaba Ana Rosa. «Pues los estudios son muy grandes», aseveraba él.

Tras ello, Ana Rosa le decía al periodista que en el fondo «eres un gran desconocido». «Hombre mejor que siempre quede algo de misterio», soltaba él. «Es verdad que se conoce mucho de tus ideas políticas y tu lucha por defender tus ideales, que has cambiado mucho tus ideales ehhh», comentaba Ana Rosa. «Hombre no», le corregía él. «¿Cómo que no? Si fuiste maoísta», le recriminaba ella. «Pero yo dejé de ser maoísta cuando naciste tú», añadía él.

Y es que si hay algo que caracteriza a Federico Jiménez Losantos es que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de política. Eso sí, parece que no le llama nada ese mundo. «No, porque no valgo para eso. Yo esto de templar gaitas con concejales, de como entra el dinero, las fundaciones y demás no. Yo valgo para lo que valgo», aseguraba ante Ana Rosa. «Yo hago política defendiendo mis ideas políticas», sentenciaba.

La propuesta de Ana Rosa a Federico Jiménez Losantos

Después, Ana Rosa se esforzaba por saber cómo le interesaba tanto el mundo del corazón a alguien como él. «Es que además te lo sabes todo, yo aprendo mucho del corazón contigo», le confesaba la presentadora. «A mi de crío me fascinaba todo esto y hay gente que se avergüenza de las revistas», aseveraba el locutor.

Por ello, Ana Rosa Quintana no ha dudado en lanzarle una oferta a Federico Jiménez Losantos en directo. «Federico tienes que venir más, cuando tú quieras. Pero vente un día a la mesa del corazón que aprendo mucho», le suplicaba la presentadora. «No, yo vengo aquí a aprender. Tu tienes verdaderos expertos y yo solo soy un aficionado», sentenciaba él, rechazando su oferta de trabajo.