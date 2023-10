Isabel Rábago confirma una noticia «perjudicial» para Alejandro Sanz en plena tormenta

Alejandro Sanz está siendo perseguido por la Justicia española por el impago de un crédito para la compra de varias mansiones en Miami. Lo que debe asciende a la friolera de tres millones de euros, pero el artista habría sido declarado en rebeldía según las últimas informaciones. Sobre el caso ha arrojado luz Isabel Rábago en ‘Vamos a ver‘.

«La Justicia española tiene que ejecutar de acuerdo con la estadounidense el pago de esos 3 millones de euros», ha introducido el presentador Joaquín Prat. «Hay una sentencia que viene de la Corte de Miami y entonces será la Justicia española la encargada de ejecutar dicha sentencia, pero no le localizan», ha indicado inicialmente la colaboradora.

«Pero porque está de gira, ahora mismo no está en España», ha apuntado Marta López. «No, mira, para que te declaren en rebeldía se ha tocado absolutamente todo, desde Hacienda, desde sus empresas, desde tus domicilios, absolutamente todo», ha aseverado Isabel Rábago diluyendo excusas sin fundamentos.

«No le han podido notificar la sentencia», ha informado la periodista y eso le traerá consecuencias perjudiciales a Alejandro Sans. «¿Le pueden poner en busca y captura?», se han interesado en el club social del programa de Telecinco a lo que ella ha respondido negativamente.

«Cuando te declaran en rebeldía es perjudicial para ti en tanto en cuanto no te puedes defender ni puedes recurrir ninguna sentencia», ha explicado Isabel Rábago, también licenciada en derecho. Y es que al haberse declarado en rebeldía y no haber recibido la sentencia se dejan correr los tiempos de cara a recurrirla.

«Si tu no recibes esa sentencia, no podrás recurrirla. Es lo máximo. No es necesario poner en busca y captura, a no ser que sea una cosa penal y que sea ingreso en prisión. Es simplemente que no le das tú opción a recurrir esas sentencias, nada más», ha clarificado la tertuliana.

«Cuando le localicen pagará», ha comentado Joaquín Prat. «Pagará si o sí», ha sostenido Isabel Rábago en respuesta a su compañero, pues «la sentencia es firme». «Le van a embargar todo, porque la rebeldía no paraliza la ejecución de la sentencia», ha apostillado Antonio Rossi por su parte.