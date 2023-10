Isabel Gemio señala ante Bertín al culpable real de su forzosa jubilación: «Fue un jefe…»

Isabel Gemio era la invitada de esta semana de ‘El show de Bertín’ de Canal Sur. En el espacio presentado por Bertín Osborne, la presentadora no se cortaba a la hora de reflexionar sobre sus experiencias en la profesión de la mano de la radio y la televisión y señalar que fueron los directivos los que la apartaron del medio y no la audiencia.

«¿Cómo es tu vida ahora?», se interesaba Bertín Osborne. «Muy tranquilita. Tengo una vida slow total. Con mis perras, mis hijos, mi jardín, viajo bastante… Me encanta viajar. Leer, ver películas… Ahora que hay tantas plataformas, me vuelvo loca con las series, las películas, los documentales… Me encanta», explicaba entonces Isabel Gemio.

La presentadora también disfruta de este momento personal que está viviendo de parón después de haber estado toda su vida trabajando. «No sé, una vida que yo no sabía que era así. He trabajado desde los 16 años. Entonces, de pronto, la profesión me paró», relataba, haciendo especial hincapié en ese «me paró» para dejar claro que no fue ella quien decidió dar un paso al lado.

«Me jubilaron los despachos»: Isabel Gemio destapa por qué no aparece en televisión

«Hay veces que me dicen: ‘Dejaste…’. No, no, vamos a ser sinceros. Y la televisión tampoco me paró. El público, no, como dijo María Teresa Campos. A mí el público no me ha jubilado, yo tenía en la radio casi un millón de oyentes», aclaraba Isabel Gemio, recordando su última etapa en la radio en Onda Cero.

De esta manera, la presentadora quiso dejar claro a Bertín Osborne que no fue ella quien tomó la decisión de dejar de conducir su programa: «Por lo tanto, no. [Me jubilaron] los despachos, que son otro mundo». De todas formas, la presentadora declaraba no sentirse cómoda con los roles que cogen ahora los presentadores de televisión: «Vivimos unos tiempos en los que se quieren a personas con pinganillo. Póngase usted aquí, diga esto… Sin libertad para que tú opines como realmente opinas. A mí eso me cuesta… Tengo mi criterio».