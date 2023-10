Irene Rosales airea el motivo real del plantón de Kiko Rivera a la boda de Isa Pantoja

Irene Rosales no ha tenido reparo en hablar de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno pese a no estar invitada ni ella ni su marido y hermano de la novia, Kiko Rivera. De hecho, el DJ era uno de los grandes ausentes en un día tan importante para Isa, que estaba muy bien acompañada por su primera, Anabel Pantoja. Además, contó con Jorge Javier Vázquez como padrino.

Anabel era la única persona de la familia Pantoja que acudía a la boda, motivo por el que todas las miradas están puestas sobre Kiko Rivera. Sin embargo, todo parece indicar que al DJ le ha dado igual no estar invitado a la boda, porque como ha dicho su mujer, Irene Rosales, frente al micrófono de Europa Press, están «un poquito al margen de todo».

Irene Rosales confirma que Kiko Rivera no fue invitado a la boda

«Pero sí sabe que se ha casado la hermana. Eso sí, ¿no, Irene?», le ha preguntado el reportero, a lo que esta ha contestado de forma contundente un «sí, hombre». Además, ha confirmado lo que muchos sospechaban desde hace meses, que Kiko Rivera no ha sido invitado a la ceremonia ni al posterior banquete que tuvo lugar el viernes en una finca de Sevilla.

Lo que no ha aclarado Irene Rosales es si Kiko Rivera hubiese acudido a la boda de su hermana si hubiese estado invitado. «Yo no te puedo contestar a eso. No te puedo contestar a eso, no lo sé», ha dicho justo antes de dejar claro que no ha visto la portada de la revista con la exclusiva de la boda y mandarle un mensaje a los novios: «¿Ya ha salido? Hoy es lunes. No, no la hemos visto. Yo les deseo la felicidad máxima y, nada, no tengo mucho más que decir».

Sobre lo que sí que ha hablado largo y tendido es por el éxito de la última canción de Kiko Rivera: «Estamos muy felices. La verdad es que ha hecho un gran trabajo y ahí están los números. Ya prácticamente ha estado en número dos y ahora está en número 5, pero después de que haya sacado otro artista muy fuerte todo un disco, así que podemos considerarnos que estamos en número uno».