Íñigo Onieva irrumpe ‘El musical de tu vida’ con Tamara Falcó para lanzar este mensaje

Tamara Falcó ha sido la última protagonista de ‘El musical de tu vida’, el programa presentado por Carlos Sobera que hace un repaso de la vida de su invitado a través de emocionantes actuaciones musicales. Pero si ha habido un momento muy sonado, ha sido cuando la marquesa de Griñón ha recibido un inesperado mensaje de su marido, Íñigo Onieva.

La hija de Isabel Preysler ha cambiado de cadena, pasando de Antena 3, donde colabora en ‘El Hormiguero’, a Telecinco para repasar los mejores, y los peores momentos de su vida, a través de canciones con letras hechas exclusivamente para ella. El programa mezcla las actuaciones con una entrevista al invitado de la noche. Con la marquesa de Griñón se han vivido momentos muy emotivos, como ha sido la inesperada aparición de Íñigo Onieva, quien no ha dudado en mostrar su apoyo a su mujer públicamente.

El empresario no es muy dado a hacer apariciones públicas, y mucho menos en televisión. Por eso, nadie se esperaba esta intervención en ‘El musical de tu vida’. Durante su charla con Carlos Sobera, Tamara Falcó ha hablado de la opinión que tendría su padre, el fallecido Carlos Falcó, sobre su marido y sobre su enlace matrimonial. La pareja se casó el pasado mes de julio en una boda que estuvo llena de percances hasta el último minuto.

Tamara Falcó habla sobre las infidelidades de su marido

El llanto de Tamara Falcó en ‘El musical de tu vida’. | Telecinco

El hecho de que Íñigo Onieva haya dado un paso al frente y haya decidido aparecer en televisión demuestra una vez más lo mucho que apoya a su mujer en todo lo que haga. Y es que, desde que Tamara Falcó decidiera darle una segunda oportunidad después de que se hicieran públicas sus infidelidades, el empresario ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano.

Carlos Sobera primero se centró en lo que pudo sufrir Íñigo cuando saltó la noticia de su infidelidad. Tamara explicó que «en ese momento no estábamos juntos y no sé exactamente decirte cómo estaba. Él si me ha contado lo duro que fueron esos momentos». Además ha asegurado que para él en esa época no fue todo malo, porque hubo mucha gente que lo apoyó. Concretamente hubo un sacerdote, el padre José Luis, que los ha casado, que le mandó palabras de ánimo que le ayudaron mucho.

Tras hablar del último gran acontecimiento en la vida de Tamara, su boda el pasado mes de julio, el presentador dio paso al vídeo con el mensaje de Íñigo Onieva. «Llegados a este punto, creo que hay una persona muy importante que tenía que estar presente hoy aquí de alguna manera», introdujo Sobera.

El tierno mensaje de Íñigo Onieva a Tamara Falcó

El ya marqués de Griñón dedicaba unas románticas palabras a su esposa, quien se mostró visiblemente emocionada: «Tamara se merece un musical porque es mi mujer y se merece todo. También es un bonito homenaje a Tamara, que toda su vida lleva en el centro del huracán desde su nacimiento. Una vida llena de retos, aventuras, que seguro son fuente de inspiración para muchas personas». Un mensaje que ella respondió con un «gracias mi amor», lanzándole un beso.

La ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ explicó que ella sentía que su vocación era el matrimonio, pero no encontraba a la persona adecuada. Hasta que «gracias a Dios» llegó Íñigo, si bien reconoce que no todo ha sido un camino de rosas. En ese momento, el comunicador vasco le preguntó a su invitada que vio en Íñigo que no tenía el resto de hombres.

La marquesa de Griñón confesó que no es fácil de sintetizar en una frase o en un hecho: «Es algo que se crea en pareja, muy particular y compuesto de los pequeños momentos juntos». Es decir, instantes cotidianos que se pasan en pareja e incluso sin hacer nada, como puede ser ver una película.

Para finalizar, Carlos Sobera quiso saber si cree que a su padre, Carlos Falcó, le hubiera gustado Íñigo Onieva como marido de su hija. «Mi padre creía mucho en el criterio de las personas. No sé si habría escogido a alguien como Íñigo pero hubiera respetado mi decisión», sentenció Tamara Falcó.